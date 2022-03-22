قائمة محظورات مباراة مصر والسنغال.. أبرزها الليزر والعطور والسجائر الإلكترونية

كشف العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، تفاصيل الإجراءات الخاصة بمباريات مصر والسنغال المقرر لها الجمعة المقبلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتابع محمود القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ممنوع دخول المواد الدعائية أو الترويجية، أو ملابس تحمل عبارات مسيئة أو سياسية إلى ستاد المباراة.

ولفت محمود القاضي، إلى أنه ممنوع دخول الزجاجات والمأكولات المجففة وأي عبوات طعام بغطاء، كل مشتقات السجائر والتبغ، لافتا إلى أنه تم حجز التذاكر من خلال شركة تذكرة.

وأكد محمود القاضي، أنه غير مسموح بدخول أقلام ليزر لمنع التشويش على اللاعبين، والألعاب النارية والبخاخات وأجهزة الشحن وتخزين الطاقة الباور بانك، وكذلك غير مسموح بدخول أي أعلام سوى علم.

وحول دخول الجماهير إلى الاستاد، أوضح محمود القاضي، أن بوابة آل رشدان للاستاد ستكون مخصصة لدخول المقصورة الرئيسة وكبار الزوار، أما البوابة الشرقية للاستاد وهي بوابة يوسف عباس وستكون مخصصة لدخول الدرجة الثانية الموحدة، و الصحفيين والإعلاميين.

بينما بوابة صلاح سالم ستكون مخصصة للدرجة الثالثة شمال وبوابة الأتوستراد مخصصة للدرجة ثالثة يمين، لافتا إلى أنه سيتم فتح الأبواب بداية من الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة ويتم غلق الباب الساعة 7 مساءً.

وأوضح محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسودان، أن المجموعة التي تؤمن المباراة المقبلة يوم الجمعة مدربة جيدًا، حيث كانت مسئولة عن تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

واختتم محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسودان، أن هناك مجموعة مدربة لتأمين نفق اللاعبين وكل اللاعبين في المنتخبين سواسية في درجة التأمين.