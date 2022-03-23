من قلب الكرملين.. قلعة فلاديمير بوتين الكبرى التي تضم 700 غرفة وتسع كنائس

يرمز الكرملين إلى قوة بوتين، فهو قلعة ضخمة في قلب موسكو، فقد بُني الكرملين عام 1495 ، وله منذ نصف ألف عام ارتباط وثيق بالسلطة في روسيا.

قصر الكرملين الكبير المركزي هو المقر السابق للقياصرة الذين كانوا يحكمون البلاد قبل النظام الشيوعي السوفيتي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يشغل الكرملين الآن 70 هكتارًا ، وهو مليء بخمسة قصور فخمة وأربع كاتدرائيات ضخمة ومستودع أسلحة مثير للإعجاب وغرف خاصة للرئيس.

الكرملين يعني حصن أي قلعة داخل مدينة، ولكن من بين الأجزاء الخارجية الصلبة ، هناك حصة عادلة من الجمال الزخرفي ، بما في ذلك قصور الكرملين الخمسة. قصر الكرملين العظيم هو منزل من 700 غرفة لقيصر روسيا في القرن التاسع عشر ، وفيما بعد مركز القوة السوفيتية.

المبنى الشاسع هو متحف للحياة القيصرية ونصب تذكاري للقوة العسكرية الروسية ، وفقًا لموقع Moscow.info.

قصر تيرم عبارة عن هيكل تابوت متعدد الطبقات ، وكان هذا القصر الخيالي موطنًا لعائلة القيصر في القرن السابع عشر ويجسد سحر روسيا الملكي القديم.

يعد قصر بوتشني من فضول الكرملين الذي كان في أوقات مختلفة مسكنًا لأحد النبلاء ومسرحًا كوميديًا ومقرًا للشرطة. تم بناء هذا المبنى المتواضع المكون من ثلاثة طوابق عام 1652 وهو الآن كاتدرائية.

قصر الكرملين هو المكان الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية ، والذي يستضيف الآن الحفلات الموسيقية، فهو أقدم مبنى علماني لا يزال قائماً هو قصر إيفان الثالث للأوجه ، من عام 1491 ، والذي يحمل العروش الإمبراطورية.



لوقف الاضطرابات المرورية التي تسببها مواكب السيارات ، أذن الرئيس فلاديمير بوتين ببناء مهبط طائرات الكرملين ، الذي اكتمل في عام 2013.

يضم الكرملين أيضًا جرس القيصر ، أكبر جرس في العالم. يوجد أيضًا خلف أسواره مخزن أسلحة الكرملين ، الذي نشأ كترسانة ملكية في عام 1508 ، وهو المسؤول عن إنتاج وشراء وتخزين الأسلحة والمجوهرات والأدوات المنزلية المختلفة للقياصرة.

رسميًا ، يعيش بوتين في شقة صغيرة بالداخل ، تناسب راتبه المتواضع نسبيًا البالغ 94 ألف جنيه إسترليني في السنة.

ومع ذلك في الواقع قد يكون أغنى رجل في العالم ويعيش حياة الرفاهية.