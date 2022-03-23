عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من قلب الكرملين.. قلعة فلاديمير بوتين الكبرى التي تضم 700 غرفة وتسع كنائس

صدى البلد

يرمز الكرملين إلى قوة بوتين، فهو قلعة ضخمة في قلب موسكو، فقد بُني الكرملين عام 1495 ، وله منذ نصف ألف عام ارتباط وثيق بالسلطة في روسيا.

قصر الكرملين الكبير المركزي هو المقر السابق للقياصرة الذين كانوا يحكمون البلاد قبل النظام الشيوعي السوفيتي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

ذهب ياقوت ومرجان.. العثور على سفينة تابعة لـ هتلر غارقة في الكنوز

txt

الشعور بالوحدة يصيب بالأمراض.. تفاصيل

يشغل الكرملين الآن 70 هكتارًا ، وهو مليء بخمسة قصور فخمة وأربع كاتدرائيات ضخمة ومستودع أسلحة مثير للإعجاب وغرف خاصة للرئيس.

الكرملين يعني حصن أي قلعة داخل مدينة، ولكن من بين الأجزاء الخارجية الصلبة ، هناك حصة عادلة من الجمال الزخرفي ، بما في ذلك قصور الكرملين الخمسة. قصر الكرملين العظيم هو منزل من 700 غرفة لقيصر روسيا في القرن التاسع عشر ، وفيما بعد مركز القوة السوفيتية.

المبنى الشاسع هو متحف للحياة القيصرية ونصب تذكاري للقوة العسكرية الروسية ، وفقًا لموقع Moscow.info.

قصر تيرم عبارة عن هيكل تابوت متعدد الطبقات ، وكان هذا القصر الخيالي موطنًا لعائلة القيصر في القرن السابع عشر ويجسد سحر روسيا الملكي القديم.

يعد قصر بوتشني من فضول الكرملين الذي كان في أوقات مختلفة مسكنًا لأحد النبلاء ومسرحًا كوميديًا ومقرًا للشرطة. تم بناء هذا المبنى المتواضع المكون من ثلاثة طوابق عام 1652 وهو الآن كاتدرائية.

قصر الكرملين هو المكان الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية ، والذي يستضيف الآن الحفلات الموسيقية، فهو أقدم مبنى علماني لا يزال قائماً هو قصر إيفان الثالث للأوجه ، من عام 1491 ، والذي يحمل العروش الإمبراطورية.

txt

حرب وأعاصير.. مسافر عبر الزمن يكشف أحداث ساخنة في 2022

txt

حادث مروع.. سمكة تنهي حياة سائح قبالة ساحل جزيرة كاريبية


لوقف الاضطرابات المرورية التي تسببها مواكب السيارات ، أذن الرئيس فلاديمير بوتين ببناء مهبط طائرات الكرملين ، الذي اكتمل في عام 2013.

يضم الكرملين أيضًا جرس القيصر ، أكبر جرس في العالم. يوجد أيضًا خلف أسواره مخزن أسلحة الكرملين ، الذي نشأ كترسانة ملكية في عام 1508 ، وهو المسؤول عن إنتاج وشراء وتخزين الأسلحة والمجوهرات والأدوات المنزلية المختلفة للقياصرة.

رسميًا ، يعيش بوتين في شقة صغيرة بالداخل ، تناسب راتبه المتواضع نسبيًا البالغ 94 ألف جنيه إسترليني في السنة.

ومع ذلك في الواقع قد يكون أغنى رجل في العالم ويعيش حياة الرفاهية.

 

الكرملين قلعة موسكو روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

أجواء أوروبية.. أمطار متوسطة على فترات وتعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية (شاهد)

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

موضوعات متعلقة

ذهب ياقوت ومرجان.. العثور على سفينة تابعة لـ هتلر غارقة في الكنوز

الشعور بالوحدة يصيب بالأمراض.. تفاصيل

وقعت في المترو.. أسوأ عمل إرهابي في التاريخ

حرب وأعاصير.. مسافر عبر الزمن يكشف أحداث ساخنة في 2022

حادث مروع.. سمكة تنهي حياة سائح قبالة ساحل جزيرة كاريبية

للمرة الخامسة.. فنلندا تتربع على عرش أسعد دول العالم

استعدادا لإرسال البشر .. ناسا تطلق أول صاروخ للقمر

أول صورة لـ نجم فضائي تكشف أسرارا عن مركبة ناسا

ترشيحاتنا

تصغره بـ 53 عامًا.. بيرلسكوني يتزوج «عرفيًا» من عشيقته البرلمانية الإيطالية |شاهد

من قلب الكرملين.. قلعة فلاديمير بوتين الكبرى التي تضم 700 غرفة وتسع كنائس

فاروق جعفر: الجماهير تهول من قوة السنغال.. ومباراة الذهاب ستكون أصعب على منتخب مصر

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

بسبب فيروس كورونا.. إلغاء موكب الطرق الصوفية لـ رؤية هلال شهر رمضان

أحمد علي: أصبحت على بُعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ