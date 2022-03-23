اليوم.. انطلاق مؤتمر الإعلام العربي والمبادرات الوطنية بإعلام الأزهر

تنطلق صباح اليوم الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك لمدة يومين، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

يحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ولفيف من قيادات جامعة الأزهر والإعلاميين، وعمداء كليات الإعلام بمصر والعالم العربي.

يعقد المؤتمر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدعوة مفتوحة لجميع الباحثين للمشاركة عبر تطبيق (Zoom)، أو من خلال الحضور في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية ونقاشات موسعة حول علاق الإعلام بالتنمية المستدامة، من منطلق دور الإعلام في تحقيق التنمية، وكونه أحد المقومات المهمة في نهوض المجتمعات.