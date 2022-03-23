عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ماريوبول الأوكرانية.. لماذا تصر روسيا على ضم المدينة الساحلية.. تأمين ممر بري من دونباس لـ القرم الأبرز.. ودعاية مهمة ونصر كبير لـ الكرملين بسحق النازية

الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا

منذ 4 أسابيع، سقطت مدينة ماريوبول الأوكرانية تحت حصار القوات الروسية وقصفها في الحرب الدائرة، ليصبح أكثر من 100 ألف شخص محاصرين بالمدينة، التي لا تزال تتعرض للغارات التي لا هوادة فيها.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، تقول السلطات المحلية إن 80% من البنية التحتية لماريوبول قد دمرت، وبعضها غير قابل للإصلاح، كما أصبحت المدينة بلا ماء وكهرباء وتدفئة ومن المستحيل إحصاء عدد القتلى جراء القصف الروسي.

ورفضت أوكرانيا أمس الإثنين، مطالب موسكو بتسليم مدينة ماريوبول الساحلية ولتي تتميز بأهمية استراتيجية، في وقت تتواصل القوات الروسية هجماتها بهدف إجبار المدينة على الانصياع.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه “لم يبق شيء” في مدينة ماريوبول بعد أسابيع من القصف الروسي.

وأضاف زيلينسكي متحدثًا عن ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها، 400 ألف نسمة، في خطاب بالفيديو إلى البرلمان الإيطالي “لم يتبق شيء هناك، فقط أنقاض”.

تأمين ممر بري

وفي حال سقوط ماريوبول وسيطرة القوات الروسية عليها، فستتلقى أوكرانيا ضربة اقتصادية كبيرة، وقال أندري يانيتسكي، رئيس مركز التميز في الصحافة الاقتصادية بكلية كييف للاقتصاد "تتمتع ماريوبول بأهمية عملية ورمزية بالنسبة لروسيا".

وأضاف أن "ماريوبول مدينة ساحلية كبيرة وقاعدة للقوات المسلحة الأوكرانية.. لذا إذا أراد الروس أن يكون لديهم ممر بري من دونباس إلى شبه جزيرة القرم، فإنهم بحاجة للسيطرة عليها".

ومنذ عام 2014، تم فصل ماريوبول عن المناطق الانفصالية التي تسيطر عليها روسيا في دونباس، بأقل من 30 كيلومترًا.

لم يبق شيء هناك.. رئيس أوكرانيا: القصف الروسي حول ماريوبول إلى أنقاض

بعد أسابيع من القصف.. القوات الروسية تدخل ماريوبول الأوكرانية

مركز معدني وتجاري

تعد ماريوبول مركزا معدنيا لأعمال الحديد والصلب وتصنيع الآلات الثقيلة وإصلاح السفن، وتقع أكبر مصانع الصلب في أوكرانيا في ماريوبول، ومن ضمنهم مصنع "آزوفستال" الذي أصيب بأضرار بالغة جراء القصف الروسي هذا الأسبوع.

وقال يانيتسكي إن الجيش الروسي لا يستهدف البنية التحتية المدنية فحسب، بل البنية الاقتصادية أيضًا، بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر.

وتعتبر ماريوبول أيضًا موطنًا لأكبر ميناء تجاري في بحر آزوف الذي تصدر أوكرانيا منه الحبوب والحديد والصلب والآلات الثقيلة. وفي عام 2021، كانت الوجهات الرئيسية للصادرات الأوكرانية من ميناء ماريوبول هي دول أوروبا والشرق الأوسط مثل إيطاليا ولبنان وتركيا.

وعانى الميناء بعد بدء الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي، إذ فقد حركة البضائع العابرة من الأسواق السابقة، بما في ذلك روسيا.

الرمزية والدعاية

قال يانيتسكي إن هناك أيضًا أهمية رمزية للمدينة الأوكرانية.. ففي عام 2014، صمدت ماريوبول، ثاني أكبر مدينة في منطقة دونيتسك، في مواجهة احتلال قصير من قبل القوات الموالية لروسيا.

وبعد أن فقدت أوكرانيا السيطرة على العاصمة الإقليمية دونيتسك، استضافت ماريوبول أكبر عدد من النازحين داخليًا من الأجزاء المحتلة من دونباس أي أكثر من 96000 شخص اعتبارًا من عام 2019.

ولا تقع ماريوبول في المنطقة التي تطالب باستقلالها جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي منطقة اعترفت بها روسيا قبل غزو موسكو لأوكرانيا، ولكنها أيضًا جزء من رؤية الكرملين لـ"نوفوروسيا" وهي - منطقة تمتد عبر شرق وجنوب أوكرانيا على طول ساحل البحر الأسود الذي يعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أراضي روسية تاريخية".

كما سيكون الاستيلاء على ماريوبول أيضًا بمثابة فوز كبير لدعاية الكرملين، التي تصور أوكرانيا على أنها محكومة من قبل النازيين، لافتة إلى أن هذه الحرب ما هي إلا "اجتثاث للنازية".

فولوديمير زيلينسكي ماريوبول منطقة دونيتسك ​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

ترشيحاتنا

بمكالمة هاتفية.. باهر المحمدي على ردار الزمالك في الموسم المقبل

أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان .. وهل يشترط الترتيب والوضوء

هددهن عبر فيسبوك.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بابتزاز الفتيات في الدقهلية

سميرة أحمد: أنور وجدي تنبأ بنجوميتي..وحصلت على جنيه واحد في أول عمل|فيديو

موسيماني يرفض الراحة ويكلف محللي الأداء بتجهيز ملف كامل عن الهلال السوداني

الخطيب يدرس إعفاء الثلاثي المصاب من نسبة المشاركة في الموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ