هاني الناظر يزف خبرا سارًّا للمصريين: الموجة الباردة الحالية الأخيرة في الشتاء

قال الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه “في وسط كل هذه الأخبار لازم تكون في أخبار حلوة، وحضراتكم عارفين أنا بحب أبحث عنها وأقولهالكم”.



انتهاء فصل الشتاء



وتابع هاني الناظر في منشوره، أن “الخبر الأول الحلو وهو أنه من خلال متابعتي لخرائط الطقس التي تنشرها الأقمار الصناعية الدولية؛ فإنه متوقع باذن الله ان تكون الموجة الباردة الحالية هي آخر موجات هذا الشتاء”.





وأضاف هاني الناظر، إلى أنه سوف أخر موجات هذا الشتاء تنتهي يوم السبت القادم والحمد لله، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي من يوم الأحد، ويستمر الارتفاع حتي انه متوقع ان تكون درجة الحرارة يوم 31 مارس أكثر من 30 درجة مئوية نهارًا لندخل في دفء شهر أبريل.



وأفاد هاني الناظر، بأن الخبر الثاني الأحلى والاجمل هو انه باقي فقط 10 أيام على شهر رمضان الكريم … كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة.