هيئة الرعاية الصحية: «الحوكمة الإكلينيكية» نقطة تحول لتقديم خدمات مطابقة للمعايير العالمية

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أمس، ورشة عمل إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه سوف يتم توقيع إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل غدًا، كحدث رئيسي ضمن فعاليات ورشة العمل، والذي يؤكد التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية كإطار أساسي لتقديم الرعاية الصحية بها، كما يؤكد تعهد كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة الصحة والسكان، بالتزامهم وتضامنهم وتعاونهم في دعم بعضهم البعض لإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في نظام التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.



وأشارت الهيئة، إلى انعقاد ورشة العمل بمشاركة الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي "الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" بالإضافة إلى وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بمحافظة الأقصر.



وأضافت هيئة الرعاية الصحية، أن ورشة العمل تعد بمثابة بداية التطبيق الفعلي للمنظومة بمستشفيات الهيئة، والتي ترتكز على عدة محاور لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وهي تكوين الهيكل المؤسسي لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية بمستويات الرعاية الصحية الثلاثة للهيئة، دور القيادة في تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية، تطبيق برنامج متكامل لسلامة المرضى ومكافحة الأحداث السلبية، وضع نظم التقارير وبناء ثقافة السلامة وعدم اللوم، نظم إنشاء أدلة العمل الإكلينيكية، بروتوكولات العلاج ونظم تقييم المؤهلات والصلاحيات للفرق الطبية، المراجعة الإكلينيكية ودعم بحوث سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية، وأيضًا وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بإشراك المرضى وذويهم وكذلك خطط العمل التنفيذية والمراقبة والتدقيق والتحسين المستمر.



وتابعت، أن ورشة العمل تستهدف 70 فردًا بتشكيل من الفرق الطبية المعنية بجودة وسلامة الخدمات الطبية من جميع المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، كما شملت مشاركة مستشفى شفا الأورمان للأورام لتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بها كأحد مبادرات الهيئة العامة للرعاية الصحية في الشراكة مع المجتمع المدني، لافتة إلى أن فرق الحوكمة الإكلينيكية تتكون من مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين بالمستشفيات، ومسئولي الجودة ومكافحة العدوي والسجلات الطبية ونظم المعلومات والتمريض والصيدلة الإكلينيكية، والأطباء من الأقسام الطبية الحرجة كالعمليات والطوارئ والعناية المركزة وغيرها.

واستكملت، أنه تتضمن ورشة العمل مشاركة افتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس للدكتور حميد رفاجي، خبير الحوكمة الإكلينيكية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر، لعرض التجارب التي تمت في مجال تطبيق الحوكمة الإكلينيكية في المنطقة، وكيفية الاستفادة القصوى منها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية هي نقطة تحول كبرى في رفع جودة وكفاءة ومأمونية الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تعد بمثابة أفق جديد في مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطن في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع جهود الدولة في المضي قدمًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي ضوء أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.



وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل.



ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بورشة العمل اليوم، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية ورحب بالسادة الحضور المشاركين بالورشة، وتضمنت الافتتاحية ملخص ما تم في المرحلة الأولى من بناء منظومة الحوكمة الإكلينيكية، وزيادة وعي ودراية مقدمي خدمة الرعاية الصحية بمحاور وأهداف الحوكمة الإكلينيكية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة لتطبيقها فعليًا بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.



فيما أثنى الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مشاركته بورشة العمل، على تبني الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية كجزء من النظام الصحي بمستشفياتها، لافتًا إلى أنها تمثل نقطة تحول فارقة بالنظام الصحي المصري تمثل التطبيق الفعلى على أرض الواقع للممارسات الآمنة ذات مستويات الجودة والسلامة العالمية في إطار مؤسسي مستدام.



وأشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، إلى أهمية تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية في النظام الصحي الآن مما يضمن بناء نظام صحي قوي ومتكامل، مشيدة بدور هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وجهود القطاع الصحي المصري في بناء نظام صحي متكامل يضمن تحقيق مفهوم الرعاية الصحية الآمنة وتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير العالمية.

ولفت الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة، إلى أهمية ورشة العمل اليوم لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وأنها تدشن التطبيق العملي للمنظومة بمنشآت الهيئة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها تؤكد إلتزام الهيئات الثلاث المسئولة عن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى وزارة الصحة والسكان بالعمل سويًا لدعم المنظومة مما يعد تأكيدًا للالتزام بإنشاء وتطبيق منظومة الحوكمة كإطار أساسي لتقديم الرعاية الصحية، وضمان خدمات ورعاية صحية آمنة مطابقة للمعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بخدمات المنظومة.



شارك بورشة العمل من الهيئة العامة للرعاية الصحية: د. أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.. ود. كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على التمريض بمستشفيات الهيئة، وعضو مجلس الشيوخ.. ود. مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، ورئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة.. د. رحاب قنصوة، عضو بالمكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، وعضو لجنة الحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة. ود. ريهام فتحي، عضو لجنة الحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ود. رباب أبو الخير _ عضو لجنة الحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية.. فيما شارك من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د. أشرف إسماعيل _ رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وشارك من منظمة الصحة العالمية: د. نعيمة القصير _ ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ود. جاسر جاد الكريم _ مسئول النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية، ود. ريهام الأسدي _ استشاري سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية.

وشارك من معهد البحوث الطبي جامعة الأسكندرية:

د. نبيل دويدار _ رئيس وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، ود. سالي مصطفى _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، ود. إيمان السيد _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية، د. راماز حسين _ عضو وحدة الحوكمة الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبي جامعة الإسكندرية.



كما شارك حضور ورشة العمل، د. أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ونائب مدير الفرع، وفريق الحوكمة الإكلينيكية بالفرع، ومسئولي الرعاية الثانوية والثالثية والتمريض، ومسئولي الجودة والسلامة والصيدلة الإكلينيكية والتسجيل الطبي ونظم المعلومات بالفرع.