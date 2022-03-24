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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كوم الجوابر بالدقهلية..تل أثري وتاريخي ذو طابع مميز

تل بلسون أو تل بلاسون
تل بلسون أو تل بلاسون

تتميز محافظة الدقهلية بوجود آثار وتلال واماكن اثرية ذات طابع تاريخى مميز.

حيث قال الدكتور محمود المحمدى الخبير السياحى من هذه التلال المميزة" تل البلاصون" وهو أحد التلال التابعة لمركز منیة النصر ويعرف ايضا بإسم تل بلسون أو تل بلاسون، كما یسمى أیضا كوم الجوابر.

وذلك لوجود قریة مجاورة للتل تحمل إسم كفر الجوابر ویقع هذا التل جنوب شرق الكردي بطریق شلبایة بعزبة البكري التي تقع في بدایة الطریق المؤدي للتل، أما التل نفسه فیتبع عزبة صلیب ویلاحظ أن مساحة كبیرة من التل الأصلي تشغلها الآن أراضي زراعیة والتل في أغلب أجزاؤه یقع في مستوى الأرض الزراعیة المحیطة به عدا الجزء الأوسط الذي یرتفع تدریجیا لیصل لأقصى إرتفاع له ویبلغ تقریبا من 8-7 امتار ، وتغطي أرضیة الموقع السبخیة كمیة كبیرة من الكسرات الفخاریة إلى جانب قطع عدیدة من الطوب الأحمر .

كذلك تغطي عدة أجزاء من التل نباتات عشبیة لاسیما بالمناطق المنخفضة من التل والتي تقع بمستوى الأرض الزراعیة والتل من السهل الوصول إلیه من خلال سیارة خاصة حیث یوجد طریق ممهد مرصوف یساعد في الوصول لمنطقة التل .
زار التل العدید الدارسین مثل فوكارت في بدایة القرن العشرین حیث وصف التل بأنه عبارة عن تل طویل أسود بیضاوي الشكل تبلغ مساحته 1500 متر وذكر أن إرتفاع التل آنذاك یصل إلى ١٥ متر، وكل أجزاء التل تنتشر علیها قطع فخاریة.

كما تنتشر كتل صغیرة من الطوب الأحمر ترجع للعصر الیوناني الروماني كما تنتشر عدید من بقایا الجدران في أقصى شرق التل بارتفاع یصل لأربعة امتار أنه یرتفع في منتصفه عن مستوى سطح الأرض الزراعیة بأكثر من خمسة أمتار و أضاف “المحمدى” انه یتدرج في الإرتفاع حتى یصل لمستوى سطح الأرض الزراعیة في أطرافه وأن أجزاءه المنخفضة تمتلئ بالمیاه.
قام سبنسر بزیارة التل عام ١٩٩٧ وذكر مثل سابقیه أن التل یرتفع في جزئه الأوسط وأن التل تنتشر به بقایا جدران من الطوب اللبن و عثر بالتل على بقایا زجاج، وكسرات لأواني یرجع تاریخها للعصر المتأخر والعصر الیوناني الروماني.

الدقهلية مركز منية النصر الخبير السياحى محافظة الدقهلية اماكن اثرية طابع تاريخى مميز تل بلاسون قریة مجاورة أراضي زراعیة منطقة التل

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