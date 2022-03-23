أمريكا: روسيا فقدت 10% من قوتها القتالية خلال الحرب في أوكرانيا

أكد مسؤول دفاعي أمريكي كبير، أن القوة القتالية الروسية في أوكرانيا تراجعت إلى ما دون 90% من مستوياتها قبل الغزو، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم، ما يشير إلى تكبد روسيا خسائر فادحة في الأسلحة والأرواح.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير، إلى جانب ما يكفي من الطائرات والمدفعية والدبابات وغيرها من الأسلحة الأخرى لهجومها الشامل، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي قوله "للمرة الأولى ربما يكونون أقل قليلاً من 90%"، دون تقديم مزيد من الأدلة.

وبعد مرور نحو شهر على الحرب، فشلت روسيا في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية وأوقفت القوات الأوكرانية تقدمها على جميع الجبهات تقريبا، بينما تحولت موسكو إلى قصف المدن بالمدفعية والصواريخ والقنابل، نافية استهداف المدنيين.

وتركز القصف إلى حد بعيد على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن القوات البحرية الروسية كانت على الأرجح تطلق النار على ماريوبول من بحر آزوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المسؤول الأمريكي "لم يكن هذا هو الحال أمس"، حسب الوكالة.

ولم تحدث روسيا حصيلة ضحايا العرب رسميا، منذ أن أعلنت في الثاني من مارس، أن 498 جندياً قتلوا وأصيب 1597.

فيما قدر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، عدد القتلى الروس بالآلاف لكنه امتنع عن تقديم رقم دقيق.

وأجربت الحرب الروسيةفي أوكرانيا كثر من 3.5 مليون على الفرار، وتسببت في عزلة لم يسبق لها مثيل للاقتصاد الروسي بفعل العقوبات الغربية، كما أثارت مخاوف من صراع أوسع في الغرب لم يكن متصورا منذ عقود.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وكانت تقارير روسية أفادت بأن نحو 10 آلاف جندي روسي قتلوا في الحرب، في حين تقول أوكرانيا إن عدد ضحايا الجيش الروسي بلغ أكثر من 15 ألف جندي.