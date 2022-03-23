عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: روسيا فقدت 10% من قوتها القتالية خلال الحرب في أوكرانيا

أمريكا: روسيا فقدت
أمريكا: روسيا فقدت 10% من قوتها خلال الحرب في أوكرانيا

أكد مسؤول دفاعي أمريكي كبير، أن القوة القتالية الروسية في أوكرانيا تراجعت إلى ما دون 90% من مستوياتها قبل الغزو، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم، ما يشير إلى تكبد روسيا خسائر فادحة في الأسلحة والأرواح.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير، إلى جانب ما يكفي من الطائرات والمدفعية والدبابات وغيرها من الأسلحة الأخرى لهجومها الشامل، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي قوله "للمرة الأولى ربما يكونون أقل قليلاً من 90%"، دون تقديم مزيد من الأدلة.

وبعد مرور نحو شهر على الحرب، فشلت روسيا في الاستيلاء على أي مدينة رئيسية وأوقفت القوات الأوكرانية تقدمها على جميع الجبهات تقريبا، بينما تحولت موسكو إلى قصف المدن بالمدفعية والصواريخ والقنابل، نافية استهداف المدنيين.

وتركز القصف إلى حد بعيد على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن القوات البحرية الروسية كانت على الأرجح تطلق النار على ماريوبول من بحر آزوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المسؤول الأمريكي "لم يكن هذا هو الحال أمس"، حسب الوكالة.

ولم تحدث روسيا حصيلة ضحايا العرب رسميا، منذ أن أعلنت في الثاني من مارس، أن 498 جندياً قتلوا وأصيب 1597.

فيما قدر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، عدد القتلى الروس بالآلاف لكنه امتنع عن تقديم رقم دقيق.

وأجربت الحرب الروسيةفي أوكرانيا كثر من 3.5 مليون على الفرار، وتسببت في عزلة لم يسبق لها مثيل للاقتصاد الروسي بفعل العقوبات الغربية، كما أثارت مخاوف من صراع أوسع في الغرب لم يكن متصورا منذ عقود.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وكانت تقارير روسية أفادت بأن نحو 10 آلاف جندي روسي قتلوا في الحرب، في حين تقول أوكرانيا إن عدد ضحايا الجيش الروسي بلغ أكثر من 15 ألف جندي.

روسيا أوكرانيا غزو اوكرانيا الجيش الروسى أمريكا خسائر روسيا الغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

موضوعات متعلقة

تحذيرات دولية من أزمة جوع عالمية مع استمرار الحرب في أوكرانيا

رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية

ترشيحاتنا

بمكالمة هاتفية.. باهر المحمدي على ردار الزمالك في الموسم المقبل

أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان .. وهل يشترط الترتيب والوضوء

هددهن عبر فيسبوك.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بابتزاز الفتيات في الدقهلية

سميرة أحمد: أنور وجدي تنبأ بنجوميتي..وحصلت على جنيه واحد في أول عمل|فيديو

موسيماني يرفض الراحة ويكلف محللي الأداء بتجهيز ملف كامل عن الهلال السوداني

الخطيب يدرس إعفاء الثلاثي المصاب من نسبة المشاركة في الموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ