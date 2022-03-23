أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

مقرّر طرحه على المنصة الجمعة المقبل

احتفل أبطال مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton بالعرض الخاص لموسمه الثاني المقرّر طرحه على المنصة يوم الجمعة المقبل، بعد انتظار حوالي عامين.

أقيم العرض الخاص لمسلسل Bridgerton في لندن، وتألق نجومه بملابس كلاسيكية على السجادة الحمراء، وأبرزهم سيمون أشلي، لوك نيوتن، لوك طومسون، والمؤلفة شوندا رايمز.

أعلن فريق مسلسل Bridgerton ، غياب بطل الموسم الأول ريج جين بادج عن الموسم الثاني، بشخصية دوق هاستينجز التي كانت السبب في شهرته، ووضعه على قائمة الاختيارات المحتملة لتقديم شخصية جيمس بوند في الأعمال القادمة.

حقق مسلسل Bridgerton .. «ثلاثة وستين» 63 مليون مشاهدة بعد أول 28 يومًا من طرحه على المنصة، ليحتل المرتبة الخامسة في قائمة أسرع أنجح الأعمال لنتفليكس.

تستند قصة مسلسل Bridgerton إلى سلسلة روايات جوليا كوين الأكثر مبيعًا، وتدور أحداثه حول المجتمعات الراقية في لندن في بداية القرن العشرين، وقصص الحب والزواج أنذاك.

وترشح مسلسل Bridgerton لنيل 12 جائزة ضمن قوائم الإيمي النهائية، بما يشمل أفضل مسلسل درامي، وممثل رئيسي، بعدما لقب بالعمل الأكثر شعبية على منصات البث الإلكتروني ونال حوالي 82 مليون مشاهدة.

وقررت منصة نتفليكس تمديد مسلسلها الناجح الأخير Bridgerton، للموسمين الثالث والرابع، قبل انتهاء تصوير الموسم الثاني بحسب موقع فاريتي.

يستعرض الموسم الثاني من Bridgerton قصة حب جديدة ضمن رحلة بحث اللورد أنتوني بريدجيرتون عن الحب.