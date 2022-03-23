محافظ أسوان يحيل واقعة وفاة مواطن بأحد المستشفيات للتحقيق

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة مدير أحد المستشفيات الحكومية والطبيب النوبتجى للتحقيق بعد واقعة وفاة أحد المواطنين وشكوى شقيقه بأن الوفاة بسبب الإهمال الطبى.

وكان قد واصل محافظ أسوان سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل ، وتم عرض شكاوى ومطالب أكثر من 45 مواطنًا ومواطنة وذلك بحضور وكلاء الوزارة و مديرى العموم للمديريات الخدمية ومسئولى المحليات ، بالإضافة إلى وحدة التحاليل الطبية التابعة لمديرية الصحة للكشف العشوائى عن متعاطى المخدرات.

اقرأ أيضاً:

وقد شهد اللقاء استماع اللواء أشرف عطية لمطالب وإحتياجات الحالات المعروضة حيث وجه إلى علاج العديد من الحالات على نفقة الدولة ، مع صرف مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات أخرى ، بجانب تخصيص بيكات ومحلات بالسويقات الجديدة.

وشدد أشرف عطية على المسئولين بالتعامل والتدخل السريع مع مشاكل وهموم المواطن وبذل أقصى الجهود لتلبية مطالبه ، مكلفاً بإدراج عدد من حالات الفتيات للأسر الأكثر إحتياجاً وغير القادرة ضمن مبادرة " الناس لبعضهم " من خلال تجهيز العرائس بتسليمهم أجهزة كهربائية معمرة ، وهو الذى توازى مع الإستجابة لعدد من الطلبات الجماهيرية الأخرى والمتعلقة بمشاكل عامة مثل التضرر من عدم إستخراج تصاريح الدفن، وأيضاً تسرب المياه وطفح الصرف الصحى .



وكانت قد نظمت كلية الطب بجامعة أسوان اليوم العلمى الرابع بالتعاون مع قسم العيون كلية طب جامعة طنطا، وذلك تحت رعاية جامعة أسوان، وبحضور نخبة من أساتذة أطباء العيون بمختلف اقسام طب العيون بالجامعات المصرية.

وتحرص كلية الطب بجامعة أسوان على تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والطبية والبحثية والعمل علي تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب علي المشاركة في كافة الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تعود بالنفع علي العملية البحثية والعلمية من تبادل الخبرات التي تؤدي إلي تنمية قدرات ومهارات شباب الأطباء للوصول إلي مستوي علمي متقدم والعمل علي تقديم خدمة طبية افضل للمرضي العيون بالمستشفي الجامعي بأسوان وتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة الجديد في مجال التعليم الطبي والبحثي المستمر.

ويضم اليوم العلمى نخبة من أساتذة طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية ويقام اليوم العلمي الرابع علي جزئين الجزء الاول عرض ما وصل إليه قسم طب عيون جامعة أسوان من إنجازات علمية وبحثية حديثة والجديد في طرق علاج أمراض العيون وجراحتها الحديثة.