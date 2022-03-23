خلال 3 أشهر .. الكشف على 100 ألف مواطن بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمة الفحص الطبي والعلاجي لأكثر من 100 ألف مواطن، في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 22 مارس الجاري، وذلك من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أحد وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة للوزارة.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين من خلال العيادات الخارجية التابعة للمعهد القومي لأبحاث الامراض المتواطنة والكبد، شملت عيادات (الكبد، الباطنة، الكبد الدهني، القولون التقرحي، الأورام، الجراحة، زراعة الكبد، الجلدية، الأطفال)، حيث يتلقى الخدمة الطبية ما يقرب من 10 آلاف مواطن كل أسبوع.

وتابع أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد، استقبل 30 ألف مواطن، لإجراء الأشعات العادية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، كما تم إجراء 5000 منظار تشخيصي وعلاجي للمعدة، والقولون، والقنوات مرارية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي، بقسم الكلى التابع للمعهد، منوهًا إلى أن قسم الجراحة بالمعهد، قام بإجراء ما يقرب من ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية التي يقدمها المعهد، بالإضافة إلى خدمة الحقن الكيماوي، حيث تم حقن 100 حالة خلال 3 أشهر.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إجراء 3 عمليات زراعة كبد ناجحة بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، فضلًا عن تقديم خدمة علاج فيروس بي، بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، وبأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد، مؤكدًا صرف أكثر من 5 آلاف شنطة دوائية لمرضى نقص المناعة المكتسبة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ 36 دورة تدريبية للفرق الطبية العاملة بالمعهد، ضمن برنامج الزمالة الطبية، وذلك في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية على أنظمة الترصد والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أنه تم إصدار 700 قرار علاج على نفقة الدولة، موضحًا أن القسم الداخلي بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال حديثي الولادة، بالتعاون مع المركز المصري للتحكم في الأمراض التابع للمعهد.