عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال 3 أشهر .. الكشف على 100 ألف مواطن بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمة الفحص الطبي والعلاجي لأكثر من 100 ألف مواطن، في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 22 مارس الجاري، وذلك من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أحد وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة للوزارة.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين من خلال العيادات الخارجية التابعة للمعهد القومي لأبحاث الامراض المتواطنة والكبد، شملت عيادات (الكبد، الباطنة، الكبد الدهني، القولون التقرحي، الأورام، الجراحة، زراعة الكبد، الجلدية، الأطفال)، حيث يتلقى الخدمة الطبية ما يقرب من 10 آلاف مواطن كل أسبوع.  

وتابع أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد، استقبل 30 ألف مواطن، لإجراء الأشعات العادية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، كما تم إجراء 5000 منظار تشخيصي وعلاجي للمعدة، والقولون، والقنوات مرارية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 5 آلاف جلسة غسيل كلوي، بقسم الكلى التابع للمعهد، منوهًا إلى أن قسم الجراحة بالمعهد، قام بإجراء ما يقرب من ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية التي يقدمها المعهد، بالإضافة إلى خدمة الحقن الكيماوي، حيث تم حقن 100 حالة خلال 3 أشهر.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إجراء 3 عمليات زراعة كبد ناجحة بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، فضلًا عن تقديم خدمة علاج فيروس بي، بوحدة الفيروسات الكبدية لـ 5 آلاف مواطن، وبأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد، مؤكدًا صرف أكثر من 5 آلاف شنطة دوائية لمرضى نقص المناعة المكتسبة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ 36 دورة تدريبية للفرق الطبية العاملة بالمعهد، ضمن برنامج الزمالة الطبية، وذلك في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية على أنظمة الترصد والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتواطنة والكبد، أنه تم إصدار 700 قرار علاج على نفقة الدولة، موضحًا أن القسم الداخلي بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لـ 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال حديثي الولادة، بالتعاون مع المركز المصري للتحكم في الأمراض التابع للمعهد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات مصحوبة برعد وأمطار|صور

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

رعدية أحيانا.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المناطق ومن بينها القاهرة

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

دعاء واحد قبل النوم تجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

ترشيحاتنا

الحنين إلى مصر يدفع كارتيرون لإقامة معسكر خارجي للاتفاق على أرض الفراعنة

الرئيس السيسي وقرينته يشاهدان فيلما تسجيليا عن تطبيق تحويشة لمجموعات الادخار والإقراض بالقرى

الداخلية: 3 دوائر لتأمين مباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة..وهذه قائمة الممنوعات للجماهير

مايا مرسي للرئيس السيسي بإحتفالية المرأة المصرية: لقد رزقنا إنسانيتك

مدبولي يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات..ويطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى

الصين: روسيا دولة مهمة في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد آخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

فيديو

فيديوجراف.. قصة تربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

لتخفيف الأعباء المعيشية| القوات المسلحة توفر 1.5 مليون عبوة غذائية بخصم 60 %

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ