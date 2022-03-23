الهضيبي يطالب بوضع سياسة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجال السياحة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة، بشأن تحفيز الاستثمار السياحي ووضع سياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح " الهضيبي"، أن السياحة تلعب دوراً بارزاً في اقتصاديات کثير من دول العالم، باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، مشيرا إلى أن عدد من الدول تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تنمية القطاع السياحي.

وقال "الهضيبي"، إن قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في مصر، والتي لعبت دوراً بارزاً في تحسين حصيلة النقد الأجنبي سواء في الصادرات أو في ميزان المدفوعات، حيث تعد من بين القطاعات الأربع الأکثر إدراراً للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار هي أساس النمــو والتنمية الاقتصادية، لما له من أثار إيجابية على أداء الاقتصاد المصري، وقد سعت مصر خلال السنوات الأخيرة إلى تنشيط الاستثمار، بانتهاج سياسات للإصلاح الاقتصادي، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين لتهيئة المناخ الاستثماري، لافتا إلى أنه رغم إدخال العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات في مصر بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة المباشرة منها، فإنها لم تحقق الهدف المنشود، حيث تؤكد البيانات ضآلة الاستثمارات السياحية تحديدا کنسبة من الاستثمارات الکلية.

وأشار "الهضيبي" إلى أن قطاع السياحة المصري تعافى منذ استئناف حركة السياحية الوافدة إلى مصر، بعد سنوات من الركود، مؤكدا على دور الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وشدد على حاجة مصر إلى جلب المزيد من الاستثمارات السياحية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل المباشر وغير المباشر ، مؤكدا على مجهودات الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء مدن سياحية جديدة وافتتاح فنادق ومنتجعات سياحية، وإنشاء شبكة من الطرق والكباري والمطارات والقطارات السريعة الجديدة لربط المحافظات السياحية بعضها ببعض وتسهيل عملية انتقال السائحين، بالإضافة إلى تشغيل خط طيران داخلي جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر في إطار خلق منتج سياحي جديد ومتكامل يساهم في إثراء تجربة السائح خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.

وطالب "الهضيبي"، بوضع سياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الفندقي وإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية جديدة، وجلب سلاسل الفنادق العالمية للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وتقديم الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تحفيز الاستثمار السياحي من خلال الترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميا، خاصة أن مصر تمتلك أنواع متعددة من السياحة والتي تناسب كل فئات السائحين، والترويج للسياحة المصرية بالمشاركة في الفاعليات والأحداث والمعارض العالمية.