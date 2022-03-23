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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اختتام فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه في قصر ثقافة الأسمرات

اليوم العالمي للمياه
اليوم العالمي للمياه

أعلن المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، اختتمت بقصر ثقافة الأسمرات، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه، والتى استمرت على مدار يومين. 

وأوضح أن الفعاليات تضمنت ندوات توعية للأطفال والشباب، وورش عمل وإعداد جداريات للحث على ترشيد استهلاك المياه، وورشة عمل للتدريب على أعمال السباكة الخفيفة تم تنفيذها بمعرفة فنيين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأكد أهمية استمرار الندوات بالتنسيق الكامل مع الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة، للتوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه حتى يمكن للشركة تقديم أفضل خدمة لجميع المواطنين على مستوى محافظة القاهرة. 

وأشار إلى الاعتماد على القطع الموفرة لتقليل الاستهلاك والحفاظ على المياه، مع تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والشباب من رواد قصر ثقافة الأسمرات ومسرح عرائس تم من خلاله عرض قصص قصيرة لحث الأطفال على ترشيد مياه الشرب ونشر الوعى المائى بين الحضور.

 

القاهرة اليوم العالمي للمياه وزارة الأوقاف الكنيسة استهلاك المياه ترشيد استهلاك المياه

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