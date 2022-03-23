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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. هنا شيحة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها |شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا شيحة في إطلالتها من خلال صورة سيلفي بدون مكياج، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

كانت الفنانة هنا شيحة، ذكرت أن هناك أدوارا سينمائية أصبحت كبيرة على تمثيلها، لافتة إلى أنها تأخذ وقتا من أجل عمل أى دور فني لأنها تحب الانتقائية وأن يكون كل شيء مظبوط، مؤكدة أن الممثل ليس صاحب قرار.

وأضافت هنا شيحة خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على  قناة "أون إى"، أنها تفكر في إنشاء شركة إنتاج، قائلة “بس مش معايا فلوس، هكون صاحبة الفكرة”، لافتة إلى أنها حضرت جميع دورات مهرجان الجونة السينمائي، ما عدا الدورة الرابعة فقط بسبب انشغالها في تصوير.

هنا شيحة التواصل الاجتماعي انستجرام سينما الفن بدون مكياج أحدث ظهور

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