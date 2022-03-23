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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تنصح الأمهات بنظام غذائي صحي لتجنب اكتئاب ما بعد الولادة

الولادة - أرشيفية
الولادة - أرشيفية

أكدت  هيئة الدواء المصرية ، أن هناك العديد من الأسباب والعوامل المسببة لحدوث اضطرابات في نفسية الأم بعد الولادة.

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وأوضحت هيئة الدواء أن أبرز تلك الأسباب التغيرات الهرمونية؛ حيث إن الهبوط المفاجئ والشديد في مستويات هرموني الإستروجين والبروجيستيرون قد يكون سببا للاضطرابات النفسية بعد الولادة، فمستويات هذه الهرمونات ترتفع ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة من الحمل.​

 التغيرات الهرمونية


وقالت هيئة الدواء إن هرمون البرولاكتين، الذي يعرف بهرمون الحليب، ترتفع مستوياته، ويتم إفرازه لتحفيز غدد الثدي على إفراز الحليب للرضاعة الطبيعية، وقد وجد أن ارتفاع مستويات هرمون البرولاكتين يسبب تقلبات مزاجية عند الأم.​

الولادة 


 وأضافت هيئة الدواء المصرية أن ذلك بالإضافة إلى العوامل النفسية؛ فالولادة بحد ذاتها تعد تغييراً كبيراً في حياة الأم، يؤدي إلى الضغوطات النفسية والاضطرابات المزاجية، وفي حال وجود عوامل أخرى مسببة للضغط النفسي؛ فإنها تجعل الأم أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات المزاجية والنفسية بعد الولادة مقارنة بغيرها من الأمهات. ​

نصائح للوقاية من الاضطرابات النفسية عند الأم بعد الولادة 


وقدمت هيئة الدواء المصرية  بعض النصائح للوقاية من الاضطرابات النفسية عند الأم بعد الولادة من خلال:​
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.​
- المحافظة على انتظام مستويات السكر في الدم من خلال تناول وجبات صغيرة في أوقات متباعدة.​
- الحصول على قسط كافٍ من النوم، ما يقارب 7 - 8 ساعات.​
- تنظيم الوقت للتقليل من التوتر.​
- مشاركة الأصدقاء المقربين والعائلة والزوج بالأفكار والمشاعر، وذلك للحد من الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة​.

 

الدواء النصائح نظام غذائى الوقت الولادة​

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