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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشهد تدشين مبادرة كلنا واحد بالتعاون مع وزارة الداخلية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر خلال تدشين المبادرة

دشن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور العدل القاضي عميد كلية الهندسة الأسبق ومدير عام المركز الهندسي بجامعة الأزهر، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة،  والأستاذ أسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر، بتدشين منفذ لبيع السلع الغذائية لمنسوبي جامعة الأزهر بأسعار مخفضة ورمزية بالتعاون مع وزارة الداخلية "شركة أمان". 

جدير بالذكر أن المنفذ يوجد به لحوم طازجة إنتاج اليوم، وزيت طعام بجميع الأنواع، وأرز وسكر إضافة إلى مختلف أنواع السلع الغذائية. 

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة بحلول الشهر الكريم لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من السلع  الغذائية مع قرب استقبال شهر رمضان المبارك.

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IMG-20220323-WA0065

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