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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تكريمها من الرئيس..تعرف على الحاجة مكة الأسوانية أقدم رائدة ريفية بمصر

الرئيس السيسى يحيى
الرئيس السيسى يحيى الحاجة مكة

عبرت الحاجة مكة ابنة أسوان عن سعادتها بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء مشاركتها فى حفل "المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 "، وتعد أقدم رائدة ريفية فى مصر حيث أفنت عمرها في خدمة العمل التطوعى حيث بدأت العمل فى مجال الرائدات الريفيات قبل أكثر من 35 سنة، عندما حضر وفد من هيئة اليونيسيف إلى القرية لتنفيذ مشروع لتنمية المرأة الريفية، وبدأ رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بمجلس قروى أقليت يبحث عن سيدة من نساء القرية تكون قادرة على تنفيذ هذا المشروع.

 

وأشارت الحاجة مكة بأنها كانت وقتها أعمل فى الخياطة والتفصيل من المنزل ومعروفة لدي أهل قريتي، وعندما سألوا في القرية عن سيدة تكون رائدة ريفية رشحنى أهل القرية، وكان وقتها العمل فى هذا النشاط ليس من عادة النساء فى المجتمعات القبلية بالصعيد.

 

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وأضافت الحاجة مكة بأنها عندما اختارونى لمهمة الرائدة الريفية تم تدريبي أنا ورائدات أخريات وتوزيعنا علي القري الفقيرة التي تعتبر في حاجة ملحة لمساعدة الرائدات الريفيات في ظل نقص الخدمات بها، لافتة إلى أنها تبرعت بغرفتين وصالة من منزلى الخاص لإقامة مشغل للخياطة وحضانة للأطفال، وساهمت فى العديد من الأدوار الاجتماعية في مجال توعية المرأة، وقادت الكثير من حملات التوعية بعد أن سافرت إلى القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات لتلقي عددا من الدورات التدريبية بمجالات المشغولات اليدوية والخياطة وتنظيم المعارض والمشاركة فى إثقال مهارات الرائدة الريفية، ثم عدت إلى قريتى بأفكار جديدة وتم دعمنا بماكينات خياطة وقمت بتعليم السيدات وبنات القرية حيث كان المشغل " وكأنه خلية نحل " كما قمت بتنظيم دورات تدريبية للسيدات في محافظة أسوان ، وامتدت هذه الدورات لمحافظات شمال سيناء ودمياط والفيوم والقاهرة.

 

وشهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن دور الأم المصرية، وجهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية نظرها لدورها الكبير في دعم المجتمع.

 

واستعرضت نموذجا من الرائدات الريفيات اللائى يعملن على دعم المرأة المصرية، وهى الحاجة مكة رائدة ريفية تعمل في قريتها منذ عشرات السنين، حتى تم تعيينها في المجلس القومى للمرأة، واستعرضت كواليس لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسؤاله عن أحوال أهالي أسوان، وكذلك لقائها مع رئيس الوزراء.

 

ومكة عبد اللاه عبد المولى، من قرية العدوة بمركز كوم أمبو شمال أسوان، تبلغ من العمر نحو 70 سنة، وتعد أقدم رائدة ريفية فى مصر، وتعمل فى هذا المجال منذ عام 1984، وساهمت فى العديد من الإنجازات المجتمعية داخل قريتها التى نشأت فيها، وتطوعت فى استخراج بطاقات شخصية وأوراق ثبوتية للسيدات والفتيات اللاتى لم يستخرج لهن أوراق رسمية قبل ذلك.

 

وتعد "عبد المولى"، واحدة من السيدات المصريات اللاتى وهبت حياتها فى خدمة المجتمع وقضاء حوائج النساء فى المجتمعات الفقيرة التى تكون فى أمس الحاجة إلى مساعدة فى ظل نقص الخدمات ببعض المجتمعات النائية ومنها الصعيد، وتعمقت هذه السيدة المصرية فى هذا المجال حتى استحقت لقب "أكبر رائدة ريفية فى مصر".

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