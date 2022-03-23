محافظ مطروح يبحث استعدادات الصحة لانطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بمكتبه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف الشناوى مدير الطب الوقائى بالمديرية ووفد من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.



تم بحث الاستعداد لانطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت رعاية وزارة الصحة فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري التى تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين على أرض المحافظة من سنة يوم حتى 5 سنوات وذلك استمرارا لخطة الدولة لرفع المناعة المجتمعية و الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



ووجه محافظ مطروح بالاستعداد الجيد لأعمال الحملة و تيسير كافة الإجراءات للوصول لجميع الأطفال المستهدفين، مع تجهيز وسائل المواصلات اللازمة لأعمال الحملة مع توفير المحافظة لعدد 10 أتوبيسات بالتنسيق مع مديرية الصحة للوصول لجميع القرى والنجوع النائية بالمحافظة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 122.835 الف طفل وطفلة بمطروح بعدد 8 إدارات صحية بالمحافظة وذلك من خلال عدد 410 فرق صحية مجهزة ومع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منها عدد 60 فريقا ثابتا وعدد 350 فريقا متحركا من منزل لمنزل ، للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بكافة مراكز ومدن وتوابع المحافظة بالإضافة إلى تطعيم جميع الوافدين على المحافظة عبر منفذ السلوم البرى والقادمين من المحافظات المجاورة وذلك بالمجان.