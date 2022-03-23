إلكتروني لمدة 40 دقيقة.. ننشر تفاصيل اختبار TOFAS لطلاب المدارس

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي ، يتم عقده عن طريق الكمبيوتر او الجهاز المحمول ، ويحتاج لتوافر الإنترنت.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مدة الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يتم إرسال الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن التقدم لـ الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يكون تطوعيا ولا يظهر في نتيجة الطالب الدراسية على الإطلاق.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للنسخة المعربة من الاختبار الدولي TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من جميع المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية والجيزة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ستتولى مديريات هذه المحافظات تسجيل الطلاب في الاختبار الدولي TOFAS

واضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيكون التسجيل للطلاب في الاختبار الدولي TOFAS عن طريق تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89

وقالت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل للطلاب في الاختبار الدولي TOFAS سيظل متاحا حتى يوم ٢٧ مارس او حتى اكتمال العدد ايهما اقرب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ‏الاختبار الدولي TOFAS هو اختبار لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه كان قد شارك في العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.