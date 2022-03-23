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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن الإصابة بـ أوميكرون "الخفي" بعد عدوى السلالة الأصلية؟

أوميكرون
أوميكرون

كشفت عدد من الدراسات العلمية عن ظهور سلالة جديدة من متحور أوميكرون الأصلية تسمى المتحور الخفي.

ووفقا لموقع timesofindia، أن BA.2 أو Stealth Omicron هو سلالة فرعية لمتغير أوميكرون Omicron الخاص بـ فيروس كورونا تمامًا مثل السلالة الأصلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تؤثر أيضًا على الجهاز التنفسي العلوي وتسبب التهابات خفيفة، ويكشف البحث الأولي أنه يمكن أيضًا التهرب من المناعة التي يسببها اللقاح وتفاديها، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، فإن أحد العوامل التي تفصل Stealth Omicron عن سلالتها الأصلية هو قدرتها على الهروب من الكشف.

وفقًا للخبراء في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، يفتقد المتغير BA.2 الطفرات الرئيسية في بروتين سبايك، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الكشف، ويحتوي متغير أوميكرون Omicron الخاص بـ فيروس كورونا على حذف جيني في الجين "S" مما يجعله أكثر قابلية للاكتشاف ومع ذلك في Stealth Omicron ، لا يوجد تسرب للجين S ، مما يجعل من الصعب تتبعه.

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بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة دنماركية أيضًا أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال من المتغير الفرعي BA.1.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البديل القابل للانتقال بشكل كبير قد يكون الدافع وراء الارتفاع الحالي في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

قال الخبراء وعلماء الأوبئة إن عودة العدوى "غير مرجحة للغاية" لكنها لا تزال ممكنة.

وقالت الدكتورة أليسون أروادي ، مفوضة الصحة العامة في إدارة شيكاغو ، إن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى أوميكرون من غير المرجح أن يصابوا بها مرتين، على الأقل ليس في غضون ثلاثة أشهر.

وإذا كنت مصابًا بعدوى خفيفة، ولم تحصل على استجابة مناعية جيدة جدًا، وتعرضت مرة أخرى لجرعة كبيرة من الفيروس فيمكن الإصابة مرة أخرى.

اوميكرون متحور اوميكرون المتحور الخفي متغير أوميكرون فيروس كورونا

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