تونس.. قيس سعيد يناقش مع رئيس الوزراء مباحثات صندوق النقد الدولي

ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، المباحثات التي ستجمع الحكومة بوفد ممثل لصندوق النقد الدولي، فضلاً عن دعم منظمة اليونسكو ومؤسسات أخرى في الخارج على غرار مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية لمشروع إحداث المركز العالمي لفنون الخط بتونس.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الأربعاء - أن سعيد بحث أيضًا مع بودن الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

موضحة أنه طالب بضرورة الإسراع في إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالمراسيم التي تم وضعها يوم 20 مارس الحالي.