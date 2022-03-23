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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعرب عن استعدادها لإقامة تعاون شامل مع السعودية

السعودية والصين
السعودية والصين

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأربعاء، أن الصين مستعدة لإقامة تعاون شامل ورفيع المستوى مع السعودية.

وأكد "وانج يي"، خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية، أن "الصين والسعودية صديقتان وشقيقتان جيدتان تثقان في بعضهما البعض وتسعيان لتحقيق تنمية مشتركة، وكلاهما يدعم بعضهما البعض دائمًا في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية".

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وذكر أن الصين تقدّر السعودية لـ"اتخاذها موقفا موضوعيا وعادلا بشأن القضايا المتعلقة بالصين ودعمها لمقترحات الصين المشروعة"، مشيرا إلى أن بلاده "تدعم السعودية في حماية سيادتها وأمنها وكرامتها الوطنية، وكذلك استراتيجياتها التنموية الرئيسية، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ورؤية 2030".

من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان إنه فخور بالعلاقات بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي رفيع المستوى، ووافق على العمل مع الصين لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه زعيما البلدين.

وأوضح أن بلاده مستعدة لتعميق تكاملها مع مبادرة الحزام والطريق الصينية وتوسيع تعاونها العملي مع الصين في مختلف المجالات، من أجل تحقيق تكامل المزايا الخاصة بكل منهما.

وشدد على أن السعودية والصين تلتزمان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، وتدعمان التعددية، وتؤيدان أن الأجندة الدولية يجب أن تخدم مصالح غالبية الدول بدلاً من مصالح مجموعة من الدول الفردية بعينها.

السعودية الصين وزير الخارجية الصيني فيصل بن فرحان اخبار المملكة

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