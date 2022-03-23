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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع.. عيار 21 ب995 بعد تخطيه حاجز الـ1000 جنيه |فيديو

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم "الأربعاء" تذبذبا في التعاملات المسائية، ليختتم التعاملات منخفضا بقيمة 15 جنيه، على خلفية انخفاض الذهب في البورصات العالمية، حيث ا رتفعت  أونصة الذهب  إلى 1929 دولار، وهو ما انعكس على الذهب في مصر لينخفص إلى مستويات 995 جنيها للجرام لـ عيار 21  و860 جنيها لـ عيار 18 .

وقال ماهر محروس، أحد تجار الذهب بشارع شبرا، إن  اسعار الذهب شهدت خلال 48 ساعة  تذبذبا  في الأسعار، مع ارتفاعه بمقدار 150جنيها للجرام بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة وارتفاع الفائدة بالبنوك بنسبة 1٪ وهو ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأضاف أنه أصبح من الصعب التوقع ما إذا كان سيحدث ارتفاع  أو انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

وأشار محروس إلى أن الفترة الحالية تشهد  ارتفاعا في حركة البيع  بسبب إصدار شهادات الادخار بفائدة 18٪، موضحا أن الفترة الحالية توجد تصميمات جديدة من الذهب تم الدفع بها في  الأسواق.

وأضاف ماهر محروس أن تم إصدار تصميمات باوزان خفيفة يمكن أن تصل لأقل من جرام في بعض أشكال  الانسيالات.

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