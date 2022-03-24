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رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|تجارة دبي: نحرص على التوسع في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية

صدى البلد

أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي أن مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي في مدينة ساو باولو البرازيلية، الذي يعتبر أول مكاتب الغرفة الخارجية في أمريكا اللاتينية، ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإعادة التصدير، وعزز استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، كما شكل بداية توسع في الأسواق اللاتينية أعقبها افتتاح مكاتب تمثيلية إضافية في كل من بوينس آيرس ومدينة بنما.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تعزيز التكامل الإقليمي"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية المقام في دبي بالشراكة مع إكسبو 2020، حيث أكد بوعميم أهمية جهود دبي في دعم توجهات دولة الإمارات في تنويع اقتصادها والانفتاح على الأسواق العالمية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة عالمية إلى دول المنطقة، مشيراً إلى انفتاح غرفة تجارة دبي على الأسواق في أفريقيا وآسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية.

وقال بوعميم : لطالما مثّل تكوين علاقات اقتصادية راسخة مع أسواق أمريكا اللاتينية ركيزة رئيسية ضمن أجندة أعمالنا .. وعلى مدار العقود الماضية، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي، موفّرة للتجار والمستثمرين من أسواق أمريكا اللاتينية تسهيلات استثنائية من حيث التواصل مع الهيئات المعنية في هذه الأسواق، واستكشاف الفرص الاستثمارية المجزية.

وحول أهمية التكامل التجاري ما بين دول أمريكا اللاتينية ودولة الإمارات، أكد مدير عام غرف دبي أن هذا الجانب لعب دوراً حاسماً في التعافي من تداعيات جائحة كورونا عبر تحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والتقدم التقني، مشيراً إلى أن التكامل التجاري على المستوى الإقليمي يمكن أن يوفر للشركات فرصاً إضافية للنمو، ويعزز إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار أو التصدير إلى أسواق أمريكا اللاتينية مستفيدين من انخفاض التكاليف اللوجستية.

من جهته، أكد الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر، أن دبي مركز عالمي للانفتاح والتكامل التجاري، مثمناً الروابط السياسية والاقتصادية المتينة التي تجمع ما بين دولة الإمارات والبرازيل، ومساعي دبي الحثيثة للاستثمار في أسواق أمريكا اللاتينية.

وقال: تحقق التجارة الثنائية بين البرازيل والإمارات نمواً ثابتاً عبر العديد من القطاعات لاسيما تجارة اللحوم الحلال، حيث يواصل موردو اللحوم والمواد الغذائية البرازيليين تصدير منتجاتهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر دولة الإمارات.

واستعرض الرئيس البرازيلي السابق في حديثه خلال الجلسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة البرازيلية للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 والتي أثمرت عن تحقيق نتائج مالية إيجابية على مدار العامين الماضيين.

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