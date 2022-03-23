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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح تطوير الملعب القانوني بنادي الشبان المسلمين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الملعب القانوني بنادي الشبان المسلمين بمدينة بني سويف ، وذلك ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة مارس 2022،وفي حضور أعضاء مجلس النواب (النائب حسام العمدة،النائب محمد سيد كامل،النائب محمد رجب عبد العظيم،الدكتور عبد الله علي مبروك)، مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، الكابتن  توني عثمان رئيس مجلس إدارة النادي.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالملعب بتكلفة 5 ملايين جنيه  وشملت تنجيل وتجديد والأرضية وأعمال إضاءة  وإعادة تخطيط لرفع كفاءة وتطوير الملعب الذي يستضيف العديد من الفعاليات والمنافسات الرياضية في لعبة كرة القدم، بجانب مشاهدة بعض العروض الرياضية التي قدمها براعم وطلائع النادي ، علاوة على استعراض أهم الألعاب والرياضات والمنافسات التي يشارك فيها النادي. 

حيث أشاد المحافظ بمستوى التطوير والتجديد بملعب النادي،والذي يأتي في إطار الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزرة في مجال تطوير الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب، معربًا عن تقديره للوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للدعم الذي تقدمها الوزارة لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة بنى سويف، وتطويرها بشكل كامل لتصبح منشآت قادرة على إتاحة فرصة الممارسة الرياضية لأبناء بنى سويف من النشء والشباب . 

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مجلس النواب كرة القدم الشباب والرياضة أعضاء مجلس النواب وزير الشباب وزير الشباب والرياضة بني سويف نادي الشبان المسلمين مدينة بني سويف الملعب القانوني

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