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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 10 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "مطوبس، دسوق، الرياض ،بيلا، قلين، بلطيم، سيدي سالم، كفر الشيخ " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.


‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى صندلا بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية صندلا وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى البياض شمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض والطراوي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المجد 55 بالرياض،و  تتاثر بالفصل مجلس قروي المجد وتوابعه.

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وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الأبعادية بالحامول، وتتأثر بالفصل رية الابعادية و36، وفصل التيار الكهربائي عن البرانيه بمطوبس، وتتأثر بالفصل قمسيون شرق وأبو دونيا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي لث الرياض، وتتأثر بالفصل جزء من الرياض وبنك ناصر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي م م كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية الخادمية والشمارقه،، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السخامي سيدي سالم، وتتأثر بالفصل لاصفير ،البرية، أبو غانم ، وفصل التيار الكهربائي عن الراية بالرياض، وتتأثر بالفصل الثابت، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي شباس عمير بقلين  وتتأثر بالفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها.

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