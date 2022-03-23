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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية بقرية «منية المرشد».. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، اليوم، الأربعاء، قافلة طبية وتوعوية لأهالى قرية "منية المرشد "والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس إحدى قري  المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

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وشارك في القافلة أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض والأسنان"، وتم إجراء الكشف علي عدد كبير بمختلف تخصصات " الباطنة، العيون الرمد،الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد ، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال  و جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية،  جراحة المخ و الأعصاب "، وذلك بمشاركة شباب جوالي وجوالات جامعة كفر الشيخ.

كما شارك متطوعو صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي في توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان، وإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمطوبس .

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة،بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف د. دسوقي أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1711  حالات من أبناء قرية منية المرشد والقرى المجاورة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة ،وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة وفريق العمل بالإدارة حازم عياد ، أمل عبد الرحمن ، أحمد عبدالله ، محمد صلاح.

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كفر الشيخ السيسي التنسيق والتعاون الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ حياة كريمة وزارة الشباب والرياضة

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