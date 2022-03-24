حملات تفتيشية على مراكز علاج الإدمان في المنوفية



شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع مباحث المخدرات حملة تفتيشية موسعة على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان بمركزي شبين الكوم وقويسنا.

أسفرت تلك الحملة التفتيشية عن تحرير محضر جنح شبين الكوم لأحد المراكز لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير بالإضافة إلى تحرير عدد محضرين إداري شبين الكوم وآخر إداري قويسنا وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل صحة المنوفية على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة ومشدداً على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة و سلامة المواطنين.