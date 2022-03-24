وضع احتياطي 130 مليار جنيه ..واقتصادنا بخير .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وتحدث حول عدة محاور تتعلق بالاقتصاد المصرى وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :



رئيس الوزراء: وضع احتياطي 130 مليار جنيه بالموازنة لاستيعاب الأزمات العالمية



قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إن الحكومة دائما ما تضع تخطيطا للدولة على المدى البعيد، مشيرا إلى أنها تخطط تحركاتهم على السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع من أجل صمود وبقاء الدولة فى فترة طويلة ، ووضع احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه، من أجل أن يوجه فى الغالب فى استيعاب الجزء الأكبر من الصدمات



رئيس الوزراء: 8 آلاف منفذ لـ"أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة



قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أطلقت 8 آلاف منفذ لمعارض “أهلا رمضان”؛ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن خفض الأسعار، مؤكدا أن الدولة قادرة على التخطيط الجيد لتكوين احتياطيات كافية لتأمين السلع لشهور قادمة.



رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري بخير.. وهدفنا الحفاظ على مكاسبنا



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هدفنا الحفاظ على مكاسبنا واستمرار الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود والاستمرار والنمو.



مدبولي: بدأنا مشاورات مع صندوق النقد الدولي لعمل برنامج تمويلي جديد



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية في تواصل ومشاورات مع صندوق النقد الدولي، لعمل برنامج تمويلي جديد، مشيراً إلى أن العلاقة بين الدولة المصرية والصندوق بدأت منذ عام 2016، واستمرت حتى يونيو الماضي.



مدبولي: دول العالم تعاني من الزيادات.. ونضع في اعتبارنا حماية المواطنين اجتماعيا



قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دول العالم جميعها بدون استثناء شهدت زيادات وتم تمريرها بالكامل على المواطن، معقبا "ممكن عندنا يقولوا لا مهو مرتباتهم أعلى.. ولكن نتخيل إذا كانت تكلفة المعيشة بـ 100 فجأة أصبحت بالضغف.. فبالتأكيد كل المواطنين سيعانون مهما كان مستوى دخلهم".