نجوم مصر وإسبانيا وإيطاليا يجسدون "أوبرا لابوهيم"

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، العرض الشهير "أوبرا لابوهيم" للموسيقار الإيطالي العالمي جاكومو بوتشيني بمصاحبة كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو إليو أورتشيللو ومن إخراج حازم طايل، وذلك في أربعة ليالي متتالية تبدأ الثامنة مساء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 28 ، 29، 30، 31 مارس على المسرح الكبير.

وتضم الأوبرا، أربعة فصول وتتناول صورة الحياة الباريسية خلال القرن التاسع عشر، وتدور أحداثها حول قصة الحب التي تجمع بين الشاعر رودلفو وجارته ميمى وسعادتهما التي لا تكتمل بسبب مرض الحبيبة القاتل وموتها في النهاية كما تصور أيضاً علاقتهما بأصدقائهما مارشيللو ، كوليني وموزيتا.

ويؤدى الأدوار الرئيسية منى رفلة بالتبادل مع داليا فاروق في دور ميمي، الاسبانية نوريا فيالا ميكايل بالتبادل مع الايطالية ميشيلا فارفارو في دور موزيتا ، الاسباني انريك فيرير بالتبادل مع الإيطالي ماركو ميلييتا في دور رودولفو ، الإيطالي اندريا كارنيفال بالتبادل مع مصطفي محمد في دور مارشيللو ، عماد عادل بالتبادل مع عزت غانم في دور شونار ، رضا الوكيل بالتبادل مع أسامة جمال في دور كوليني ، عبد الوهاب السيد بالتبادل مع برهان الدين فاروق في دور الشيندورو، رامز لباد بالتبادل مع أسامة علي في دور بنوا، تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجي في دور بانرينول، أسامة جمال بالتبادل مع اسامة علي في دور الضابط.

الجدير بالذكر أن أعمال بوتشيني تمثل الواقعية الإيطالية وترتكز مميزات موسيقاه على الفعالية الدرامية في أوبراته فقد كان يميل إلى القصص والموضوعات التي تفسح له في المجال لإبراز المشاعر والتعابير الإنسانية ليصبها في موسیقی تعبر عن أحداث القصة وتعد أوبرا لابوهيم أحد أهم مؤلفات الدراما الموسيقية التي تمثل ظاهرة فريدة وعمل متكامل يجسد قدر كبير من حياة البؤساء والمساكين .