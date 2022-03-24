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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرة خير.. تفوق لمنتخب مصر على السنغال 7 - 5

مصر ضد السنغال
مصر ضد السنغال

يلتقى مساء غد الجمعة منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال فى ذهاب تصفيات الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة الكبار، مباراة الإياب أمام السنغال بداكار يوم الثلاثاء المقبل في إطار الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

وخاض منتخب مصر الوطنى أمام نظيره منتخب السنغال، 14 مباراة وحقق الفراعنة الكبار الفوز في 7 مباريات مقابل 5 انتصارات للسنغال، وحسم التعادل في مباراتين.

 

وكانت المواجهة الأولى بين الفراعنة وأسود التيرانجا في كأس الأمم الإفريقية، عام 1986 التي استضافتها مصر، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف في دور المجموعات.

 

كما التقيا المنتخبان في تصفيات كأس العالم وبالتحديد في تصفيات مونديال 2002، في مجموعة كانت تضم  مصر والسنغال والمغرب والجزائر وناميبيا.

 

والتقى الفريقان ذهابًا وعودة؛ انتهت المباراة الأولي التي أقيمت في داكار بالتعادل السلبي دون أهداف.

 

قبل أن يفوز منتخب مصر في لقاء العودة بهدف من رأسية احمد حسام ميدو.

 

والتقى المنتخبان في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وكان الفوز حليف الفراعنة بهدف نظيف أحرزه أيمن يونس.

 

وسبق وأن خاض المنتخبان سويا مباراتين وديتين، حقق خلالهما منتخب مصر الفوز بنتيجة 1-0 و4-2 علي التوالي عامي 2003 و 2005.

 

وآخر المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا، كانت بنهائي النسخة الأخيرة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون وحقق منتخب السنغال الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

 

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر الوطنى امام السنغال على النحو التالي:

 

محمد الشناوي فى حراسة المرمى
عمر كمال ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد المنعم  وأحمد فتوح
ومحمد النني وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد.

 

ويقام في الخامسة إلا ربع مساء اليوم الخميس ، بإستاد الدفاع الجوي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ، بحضور كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد الفريق.

 

فيما يقام في السادسة مساء اليوم، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة

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