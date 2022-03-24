السجن 5 سنوات لمتهم في قضية "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني بطنطا

قضت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الإلكتروني ، بالحبس 5 سنوات .

وتضمن حكم الحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض، وبراءته من التهمة الثانية وهي الاعتداء على الحياة الخاصة، والحبس 3 سنوات علن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، وأمانة سر سعد أبورية.

وكان قرار إحالة المتهم للمتهم، تضمن توجيه عدة تهم له من قبل جهات التحقيق.