تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية

فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11721 نقطة

وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى



14211 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4620 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2010 نقطة

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3040 نقطة، ونزل مؤشر تميز