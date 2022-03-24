روسيا وإيران تعملان على توحيد أنظمة الرسائل المالية بعيدا عن سويفت

أشار السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إلى أن موسكو وطهران تعملان على توحيد أنظمة الرسائل المالية بينهما في خطوة لتجاوز منظومة "سويفت" الدولية لتحويل المدفوعات بين البنوك.

وقال جلالي: "نبذل جهودا في هذا الاتجاه (لربط البنوك الإيرانية ببرنامج نظام الرسائل المالية الروسي) من أجل تنفيذ خطوات جيدة في هذا المجال في المستقبل".

كذلك أشار السفير الإيراني لدى روسيا إلى أن إيران تناقش مع الجانب الروسي إمكانية إقرار البطاقة المصرفية الروسية "مير" في إيران، وقال: "هذه المسألة (الاعتراف الكامل بنظام المدفوعات مير من قبل إيران) مدرجة أيضا على جدول الأعمال الذي نناقشه مع المسؤولين الروس".

وتم تأسيس برنامج نظام الرسائل المالية الروسي في ظل مخاطر بفصل روسيا عن منظومة "سويفت"، وهي عبارة عن نظام دولي بين البنوك لنقل المعلومات وأوامر الدفع، وتشارك في المنظومة أكثر من 11000 مؤسسة كبرى من جميع دول العالم تقريبا.