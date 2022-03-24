ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ضد "اليوتيوبر" حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في عملة "البيتكوين"، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

ازمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء

قالالمحامي في البلاغ المقدم الي النائب العام إن حمدي ووفاء دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مصير ثروة حمدي ووفاء من خلال الفيديوجراف التالي.