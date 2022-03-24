أعراض انتبهى إليها مؤشر لإصابتك بنقص فيتامين د

إذا كنت تتجنب أشعة الشمس أو تعاني من حساسية الحليب أو تلتزمي بنظام غذائي نباتي صارم ، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنقص فيتامين د

يُنتج فيتامين د ، المعروف بفيتامين أشعة الشمس ، في الجسم استجابةً لتعرض الجلد لأشعة الشمس ,يوجد بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة بما في ذلك بعض الأسماك وزيوت كبد السمك وصفار البيض ومنتجات الألبان والحبوب

الأعراض والمخاطر الصحية لنقص فيتامين د



قد تعني أعراض آلام العظام وضعف العضلات أنك تعاني من نقص فيتامين د. ومع ذلك ، بالنسبة لكثير من الناس ، فإن الأعراض خفية.

ومع ذلك ، حتى بدون ظهور أعراض ، فإن النقص الشديد في فيتامين (د) يمكن أن يشكل مخاطر صحية ارتبط انخفاض مستويات فيتامين في الدم بما يلي:

زيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية

ضعف الإدراك لدى كبار السن

الربو الشديد عند الأطفال

سرطان

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يلعب دورًا في الوقاية والعلاج من عدد من الحالات المختلفة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وعدم تحمل الجلوكوز ، والتصلب المتعدد .

علاج نقص فيتامين د



يتضمن علاج نقص فيتامين د الحصول على المزيد من فيتامين د من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

على الرغم من عدم وجود إجماع على مستويات فيتامين (د) المطلوبة للصحة المثلى - ومن المحتمل أن تختلف تبعًا للعمر والظروف الصحية فإن التركيز الذي يقل عن 20 نانوجرام لكل مليلتر غير كافٍ ، ويتطلب العلاج.

إذا كنت لا تقضي وقتًا طويلاً في الشمس أو كنت حريصًا دائمًا على تغطية بشرتك بواقي الشمس يجب أن تتحدثي إلى طبيبك بشأن تناول مكمل فيتامين د ، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بنقص فيتامين د .