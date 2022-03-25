عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروتين؟

صدى البلد

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا العظام والعضلات والغضاريف والجلد والحفاظ عليها. 

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده ؛ لذلك ، يجب على المرء الحصول عليها من خلال نظامهم الغذائي. هذه الأحماض الأمينية ضرورية لنمو وإصلاح الأنسجة 

 

أهم فوائده أنه يساعد في بناء كتلة العضلات لمن يبحثون عن بنية ضخمة. وفقًا لـ Chiplunkar ، "كمغذٍ أساسي  ، يحتاج المرء إلى كمية كافية من البروتين في جسمك للبقاء بصحة جيدة.

 إذا لم يحصل المرء على ما يكفي من البروتين في نظامه الغذائي ، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام الجسم للعضلات للحصول على الطاقة ".

التونة والبطاطس أبرزها.. أطعمة غنية بـ البروتين لفقدان الوزن

علماء: البروتين سر الصمود فى وجه كورونا

كما يساعد  البروتين في

* تخثر الدم
* وظيفة الجهاز المناعي
* الحفاظ على كتلة العضلات
* الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. يساعد تناول البروتين الكافي أيضًا في تكوين الهرمونات. الأنسولين (بروتين صغير) هو هرمون مفيد في إدارة مستويات السكر في الدم . قال الدكتور باتيل: "إنه يميل إلى إشراك أعضاء مثل البنكرياس والكبد".
* الإبقاء على الجوع.
* نمو وإصلاح وصيانة الخلايا - الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتين - فهي تلعب دورًا رئيسيًا في نمو الشعر.
* نمو العضلات وتطورها وإصلاحها والغضاريف والجلد.
* الهضم، من خلال تسهيل تكوين الإنزيمات والهرمونات وتنظيم الهرمونات.

كما يتم الهضم بواسطة إنزيمات هضمية" بروتينية بطبيعتها ".

النظام الغذائي البروتين فوائد البروتين بروتين ​​​​​​​health Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

ترشيحاتنا

الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

سور قرآنية حرص النبي على قراءتها في صلاة فجر الجمعة

3 أكواب من القهوة تطيل العمر.. تفاصيل

البنتاجون: استراتيجية روسيا "تهديد خطير" لكنها لا تشكل تحديا طويل الأمد

ترامب يقاضي هيلاري كلينتون وآخرين بسبب مزاعم تواطؤه مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ