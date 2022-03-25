ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروتين؟

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا العظام والعضلات والغضاريف والجلد والحفاظ عليها.

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بمفرده ؛ لذلك ، يجب على المرء الحصول عليها من خلال نظامهم الغذائي. هذه الأحماض الأمينية ضرورية لنمو وإصلاح الأنسجة

أهم فوائده أنه يساعد في بناء كتلة العضلات لمن يبحثون عن بنية ضخمة. وفقًا لـ Chiplunkar ، "كمغذٍ أساسي ، يحتاج المرء إلى كمية كافية من البروتين في جسمك للبقاء بصحة جيدة.

إذا لم يحصل المرء على ما يكفي من البروتين في نظامه الغذائي ، فقد يؤدي ذلك إلى استخدام الجسم للعضلات للحصول على الطاقة ".

كما يساعد البروتين في

* تخثر الدم

* وظيفة الجهاز المناعي

* الحفاظ على كتلة العضلات

* الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. يساعد تناول البروتين الكافي أيضًا في تكوين الهرمونات. الأنسولين (بروتين صغير) هو هرمون مفيد في إدارة مستويات السكر في الدم . قال الدكتور باتيل: "إنه يميل إلى إشراك أعضاء مثل البنكرياس والكبد".

* الإبقاء على الجوع.

* نمو وإصلاح وصيانة الخلايا - الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتين - فهي تلعب دورًا رئيسيًا في نمو الشعر.

* نمو العضلات وتطورها وإصلاحها والغضاريف والجلد.

* الهضم، من خلال تسهيل تكوين الإنزيمات والهرمونات وتنظيم الهرمونات.

كما يتم الهضم بواسطة إنزيمات هضمية" بروتينية بطبيعتها ".