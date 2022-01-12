علماء: البروتين سر الصمود فى وجه كورونا

يلعب الطعام دور كبير في حماية الجسم من الأمراض ومن بينها فيروس كورونا حيث وجد الأطباء أن البروتين هو سر الحماية منه والتغلب عليه لذا لابد من تناوله يوميا.

وفقًا لما جاء في موقع "تايمز أوف انديا" نكشف لكم سر أهمية البروتين فى الجسم لعلاج فيروس كورونا.

كشف العلماء أنه خلال جائحة كورونا أن الطعام الجيد يمكن أن يحسن القدرة على الصمود فى مكافحة كورونا في حين أن تناول الطعام غير السليم وغير الصحي يمكن أن يتسبب في سوء التغذية ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى الفيروسية.

وشدد العلماء على ضرورة تركيز مريض كورونا على البروتين أكثر من باقي أنواع الطعام لأنه من اللبنات الأساسية للحياة حيث يساعد تضمين الكمية المناسبة من البروتين في النظام الغذائي اليومي للمريض بفيروس كورونا على تعويض العناصر الغذائية المفقودة في الجسم خلال مرحلة التعافى حيث يساعد الجسم على إصلاح الخلايا التالفة وإنتاج خلايا جديدة.



أكدت الدراسات الحديثة أن نقص البروتين له علاقة بضعف وظيفة الجهاز المناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى آثاره السلبية على كل من كمية الجلوبولين المناعي الوظيفي والأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء (GALT)، لذلك فإن تناول كميات من البروتين أقل من الاحتياجات الأساسية للجسم سيجعل الجسم أكثر عرضة لهجمات فيروس كورونا والإصابة بحالات طبية مزمنة أخرى وعدد كبير من الالتهابات الفيروسية.



ما هي كمية البروتين التي يحتاجها جسم الإنسان؟

يحتاج جسم الإنسان للحفاظ على صحته وكفاءته في العمل إلى تناول 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم بشكل يومي.

أما مريض كورونا فيحتاج كميات أعلى من البروتين حتى يستطيع التعافى سريعًا ويعتمد الأمر على عوامل مختلفة مثل العمر والحالات الطبية والنوع وغيرها من العوامل الأخرى.



يوجد البروتين في المنتجات الحيوانية مثل الدجاج ولحم البقر أو الأسماك ومنتجات الألبان، ومن المنتجات النباتية المختلفة يتوافر البروتين فى الفول والعدس والمكسرات والحبوب الكاملة، ويختلف التركيب الكلي للبروتين باختلاف المواد الغذائية تمامًا مثل متطلبات هذه المغذيات الكبيرة في جسم الإنسان، لذلك ينصح باستشارة الأطباء لمعرفة الكمية الدقيقة من البروتين التى يحتاجها الجسم.