عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر التوصيات النهائية للمؤتمر الدولي بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

المؤتمر الدولي بكلية
المؤتمر الدولي بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الإشراف

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي عقد تحت عنوان : التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الشرعية والقانونية الذي نظمته كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر  - فرع تفهنا الأشراف بالدقهلية -. 

وعقد على مدار يومين في مقر الكلية برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرئاسة الدكتور رمضان عبدالله الصاوي عميد الكلية، وإشراف الدكتور حمدي محمد مصطفى وكيل الكلية، ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد محمد لطفي رئيس قسم الفقه المقارن بالكلية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب الذين أثروا المؤتمر بأبحاثهم وجاءت كتاباتهم متنوعة لتغطي محاور المؤتمر المتعددة الشرعي منها والقانوني.

وابتدأت الجلسة الختامية للمؤتمر بتلاوة البيان الختامي المتضمن لأهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها البحوث المقدمة، ونصه كالآتي:
الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن تبع هديه إلى يوم الدين..، وبعد: 
فلله الحمد والمنة أن يسر لكلية الشريعة والقانون بالدقهلية انعقاد وإتمام مؤتمرها المعنون بـ  "التكنولوجيا الحديثة وأثرها في الدراسات الشرعية والقانونية" بقاعة الاحتفالات بالكلية، وعلى مدى يومين متتاليين شرفت الكلية بحضور جمع غفير من العلماء والباحثين من مختلِف الدول أثروا ببحوثهم ومناقشتهم جلسات هذا المؤتمر، حيث توصل الباحثون إلي عدد من النتائج والتوصيات نوجزها في الآتي:
النتائج:
أولا: صار تقدم الشعوب مرهونًا بمدى التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه، وصار سمة من سمات الحياة، فصار البشر يرتكزون عليها في حياتهم بشكل كبير، ومعظم الدول التي تريد مواكبة العصر وعدم التخلف عن ركب الحضارة فيه قد قطعت أشواطا كبيرة في التحول الرقمي والأخذ بأسباب التقدم الحضاري، ومن بينها استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

- فقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة في التيسير على طلاب العلم من حيث إمكان الاطلاع على جميع المستجدات، وإمكان متابعة الفاعليات العلمية والمشاركة فيها حال انعقادها لحظة بلحظة.

- كما أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تيسير أداء العبادات، والحد من نشر الفكر المتطرف، والوصول إلى الأحكام الشرعية في القضايا الطبية والاقتصادية المعاصرة، والحد من قضايا إثبات النسب والأطفال مجهولي الهوية، والتعرف على هوية المجرمين في الجرائم المختلفة.

ثانياً: إن الشريعة الإسلامية بأحكامها ومقاصدها لا تقف حجر عثرة أمام التقدم في شتى المجالات ما دام هذا التقدم يحقق نفعاً للبشرية كلها دون النظر إلي الدين أو المعتقد، شريطة ألا يصادم هذا التقدمُ النصوصَ الشرعية. 

- وقد أثرت التكنولوجيا الحديثة في تغيير أسلوب صدور الفتوى من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية التي تتيح وصولها إلى راغبيها عبر الوسائل التقنية المختلفة؛ مما يؤكد ضرورة الربط بين المواقع التي تُعرض عليها الفتاوى والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية المعتمدة للإفتاء؛ للحد من تضارب الفتوى بعد توجيه المستفتين إلى ضرورة طلب الفتوى الصحيحة من المتخصصين في مجال الفتوى؛ حيث يلزم المستفتي التحري عن أهلية المفتي، والتحقق من أمانة الوسيلة التي تُبث عليها الفتوى، وأهلية القائمين عليها عملاً بقوله تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". 

ثالثاً: الاختراق الإلكتروني، والتجسس، والابتزاز، والتشهير يشكل كل منها خطرًا كبيرًا على المجتمع وقيمه، ويعدّ من الذرائع التي يجب أخذها بعين الاعتبار في زماننا هذا من حيث سدها في ضوء مقاصد الشريعة وغاياتها، ومواد ونصوص القانون التي تضبط عملية استخدام التكنولوجيا الحديثة.
رابعاً: تلعب الوسائل التكنولوجية الحديثة دورًا مؤثرًا في الحفاظ على الأمن القومي للدول ومجابهة الإرهاب على جميع الأصعدة، حيث يستخدم التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في عملية جمع المعلومات ونقلها بين الدول؛ مما يؤدي إلى الحفاظ على كيان الدولة وبقائها، والدفاع عن مصالحها القومية، وتحقيق التوازن بين سلطاتها وأعمالها السياسية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تركيز الدول على مبدأ العمل المشترك على المستوى الدولي في هذا المجال؛ حفاظًا على كيانات الدول من الانهيار.
التوصيات:
أولاً: العمل على وضع قواعد دولية لضبط استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ للحفاظ على كيانات الدولة من الانهيار.
ثانياً: تطوير الدولة لكافة أجهزتها المعلوماتية، وإعداد كوادرها البشرية؛ لمواجهة تحديات ومخاطر التكنولوجيا الحديثة. 
ثالثاً: ضرورة إيجاد تنظيم تشريعي مستقل للحق في الخصوصية عبر وسائل التواصل الإلكترونية، مع منح القضاء سلطة تقديرية في تحديد نطاق هذا الحق. 
رابعاً: إحلال النظم الإلكترونية -بالتدرج- في الإجراءات القضائية باعتبار ذلك النواة الأساسية الإلكترونية، وإعداد البنية الأساسية للمحاكم للتوافق مع تطبيق النظم الإلكترونية في التقاضي، بما يسهم في رقمنة القضاء.
خامساً:  ضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك بما يتلاءم مع التطور  التكنولوجي الراهن.
سادساً: يوصي المؤتمر الباحثين في المجال الشرعي بمزيد العناية؛ للوقوف على خلفيات وأساسيات التكنولوجيا الحديثة وتصورها؛ لما له من علاقة أصبحت ضرورية ذات أثر بالغ لنوازل الفتوى. 
سابعاً: كما يوصي المؤتمر بالعمل على حسن استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعريف بالهوية الإسلامية ونشرها باعتبارها ساحة جديدة يفرضها الواقع ومقتضى الحال.
ثامناً:  يوصي المؤتمر العلماء والمثقفين والدعاة والقائمين علي صياغة العقل الجماعي للأمة بتوجيه الشباب والأطفال والرجال والنساء نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة بما يحقق النفع للفرد والأمة والمجتمع. 
تاسعاً: نشر الوعي الفقهي وربطه بالعلوم المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة.
عاشراً: إنشاء هيئات رقابية تراقب ما يُنشَر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على أنه من كتب الفقه.
حادي عشر: العمل على إنشاء المجامع الفقهية الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي بشرط أن يمثل المذاهب الأربعة علي المستوى الدولي. 
وفي الختام: تتقدم كُلِّية الشريعةِ والقانونِ بتفهنا الأشراف - دقهلية بخالص الشكر والتقدير إلى العلماء الأجلاء الذين شاركوا ببحوثهم الشرعية والقانونية، التي كان لها عظيم الأثر في إثراء الدراسات الشرعية والقانونية، كما تتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للسادة أصحاب المعالي والسعادة قيادات أزهرنا الشريف، ورجال المجتمع وسيِّداته، ورجال الإعلام، وكافة الحضور الكريم الذين شرفوا الكلية بحضورهم المبارك.
هذا؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وقد تضمنت الجلسة الختامية تكريم الباحثين المشاركين في المؤتمر، وتوزيع دروع التكريم على عدد من كبار الزوار، وأسر أعضاء هيئة التدريس الراحلين.
وانتهت الجلسة التي قدمها الإعلامي المتميز فوزي عبدالمقصود ممثلاً لإذاعة القرآن الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، مع توجيه خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين والحضور.

IMG-20220324-WA0083
IMG-20220324-WA0083
IMG-20220324-WA0084
IMG-20220324-WA0084
IMG-20220324-WA0091
IMG-20220324-WA0091
IMG-20220324-WA0093
IMG-20220324-WA0093
IMG-20220324-WA0089
IMG-20220324-WA0089
IMG-20220324-WA0087
IMG-20220324-WA0087
IMG-20220324-WA0085
IMG-20220324-WA0085
IMG-20220324-WA0092
IMG-20220324-WA0092
IMG-20220324-WA0086
IMG-20220324-WA0086
IMG-20220324-WA0088
IMG-20220324-WA0088
IMG-20220324-WA0090
IMG-20220324-WA0090
IMG-20220324-WA0081
IMG-20220324-WA0081
IMG-20220324-WA0082
IMG-20220324-WA0082

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

السيسي لـ طالبة بالشرطة: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر فقط من مساحة مصر

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

استخدم المقاطع لابتزازهن.. صاحب أتيليه حريمي يصور الفتيات داخل البروفة بالزيتون

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرو السولية: مش ناسيين خسارتنا أمام السنغال وسنرد بالتأهل لكأس العالم

تصعيد خطير.. الدفاع الصينية: لا توجد قوة تستطيع منع توحيد بكين وتايوان

الرئيس السيسي: أكاديمية الشرطة صرح عظيم لحماية بلدنا .. فيديو

نشرة المنوعات.. قصة بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني.. وأمريكي يحصل على الثانوية في عمر 101

ثنائي مصري بالدور النهائي من منافسات السيدات لكأس العالم للخماسي الحديث

سيدة من ذوي الهمم للسيسي: ربنا يعينك ومصر هتفضل فوق الكل ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

إزاي نحمي بناتنا من الابتزاز الإلكتروني؟.. عقوبة رادعة تنتظر المجرمين

بدون آثار جانبية.. الإعلان لأول مرة عن حبوب منع الحمل للرجال.. فيديوجراف

سر هجوم الزوجة الأمريكية للفنان سيد رجب عليه .. ورد محامية الفنان | تفاصيل

أدوات ممنوع دخولها استاد القاهرة بمباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ