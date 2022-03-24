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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلة البحوث الإسلامية بالأقصر تنفذ برنامجا توعويا في الكليات والمعاهد وقصور الثقافة

قافلة مجمع البحوث
قافلة مجمع البحوث الإسلامية

نظمت القافلة الدعوية لواعظات الأزهر بمشاركة الوعاظ والتي وجّهها الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إلى محافظة الأقصر برئاسة الدكتور إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، برنامجًا توعويًا متنوعًا في مناطق مختلفة بالمحافظة وبعض القرى.


وشهد البرنامج لقاءً مع طلاب وطالبات كلية الألسن بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء آخر بمعهد الآثار حضره الطلاب والطالبات وإدارة المعهد، حيث استعرض اللقاء الحديث حول دور كل فرد منهم في إصلاح المجتمع والمشاركة الفاعلة في عملية البناء، فضلًا عن أهمية العلم في تحصين العقول وحماية الشباب من الوقوع في خندق الأفكار المتطرفة، كما استمع أعضاء القافلة لأسئلة الطلاب والطالبات و تبادلوا النقاش حول الكثير من الأفكار والمفاهيم التي تخطر ببالهم.

 

كما شمل البرنامج جولة داخل قصر ثقافة الطفل بالمحافظة وتم الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة مع منطقة وعظ الأقصر، كما عقدت الواعظات لقاء بالإداريات في قصر الثقافة، بالإضافة إلى زيارة لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بقرى مدينة إسنا والتقاء رواد هذه المكاتب والحديث معهم حول أهمية التحصن بكتاب الله والالتزام بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه، فضلًا عن لقاءات أخرى في دور المناسبات ومراكز الشباب.

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