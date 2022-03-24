تراجع العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات الأسبوعية اليوم الخميس، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة تتراوح ما بين 4 و5 قروش (شراء وبيع).

ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر)، أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، حيث سجل 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي تراجعًا بنحو 7 قروش شراء وبيع؛ ليصبح 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث واصلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعها بقيمة تتراوح ما بين 7 و8 قروش، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات 6 قروش في البيع واستقرت في الشراء.

ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر) سجل سعر صرف "اليورو" 20.05 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأوروبية تراجعا؛ لتسجل 20.03 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام "اليورو" 20.04 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بقيمة ما بين 5 و10 قروش (شراء وبيع)، وذلك بعد تباينه في بداية التعاملات، حيث ارتفع واحد قرش في الشراء وتراجع 16 قرشًا في البيع.

ففي بنكي (الأهلي المصري - مصر) سجل سعر الإسترليني 24.05 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع، أما بالبنوك الخاصة، تراجع أيضًا الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي؛ ليسجل 24.05 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 24.09 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في بنكي (الأهلي - مصر) تراجعًا طفيفًا؛ ليسجل 4.88 جنيه للشراء و4.89 جنيه للبيع، كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعًا ما بين 7 قروش و13 قرشًا (شراء - بيع)؛ لتسجل 57.82 جنيه للشراء و60.58 جنيه للبيع، وتراجع أيضا الدرهم الإماراتي؛ ليسجل 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع.

