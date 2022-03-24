جامعة حلوان تكثف الحفلات الغنائية مع انطلاق الترم الثاني .. ومطالبات طلابية بضرورة الندوات الثقافية |صور

رئيس جامعة حلوان:

الأنشطة الفنية لها أهمية كبيرة في الترويح عن الطلاب

رائد أسرة من أجل مصر المركزية:

نعمل على اتخاذ الاجراءات الاحترازية فى الحفلات



طلاب جامعة حلوان:

يجب تخصيص أماكن لتنظيم الحفلات بعيدة عن أماكن المحاضرات

تحرص جامعة حلوان علي تنظيم العديد من الانشطة الرياضية و الندوات الثقافية و العلمية و البرامج التدريبية ضمن الانشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ وذالك حرصا من الجامعة علي تنمية قدرات الطلاب البدنية و العقلية و اكتشاف المواهب الخاصة بهم و الترفيه عنهم في فترة الدراسة .

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

وشهدت الاونة الاخير تنظيم عدد من الحفلات الفنية، والغنائية، و داخل اسوار الجامعة حيث كانت البداية مع تنظيم أسرة من أجل مصر المركزية، حفل المواهب الطلابية، وتضمن الحفل فقرات غنائية لنجم عرب ايدل أحمد السيد، وفنان الراب أحمد القبطان، والفنان أحمد شوقي، وقد تم خلال الحفل عرض أغنية تم عملها خصيصاً لأسرة من أجل مصر وقد لاقت استحساناً كبيرًا من الطلاب.

حفل المواهب الطلابية بـ جامعة حلوان

كما تضمن الحفل عرض مواهب ١٥٠ موهبة في الشعر والغناء والإنشاد الديني.

حفل المواهب الطلابية بـ جامعة حلوان

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تنظيم وفكرة ياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان.

حفل المواهب الطلابية بـ جامعة حلوان

ثم جاء يوم الاسراء والمعراج والذى حرصت الجامعة على إقامة حفل فى ذلك اليوم، فإقامة الجامعة داخل القاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة، حفل ديني نظمته أسره من أجل مصر المركزية لنقيب المنشدين محمود التهامي تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان.

حفل الأسراء والمعراج بـ جامعة حلوان

حفل الأسراء والمعراج بـ جامعة حلوان

ثم جاء الدور على أسرة ترحال فقامت بتنظيم حفلتين داخل الجامعة أولها كان عندما تعاون كل من أسرة ترحال المركزية مع أسرة وان تيم المركزية، وتم تنظيم حفل غنائي شعري للشاعرة أميرة البيلي وفرقتها، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية ، والدكتور حسن عبد الرحمن رائد أسرة وان تيم المركزية.

جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي وسط اقبال طلابي كثيف

حضر الحفل عدد من عمداء الكليات وأمناء الجامعة، بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، وقام بتنظيم الحفل عمرو غباشي مدير مكتب وكيل الدراسات العليا بكلية التجارة ومشرف أسرة ترحال، وإسلام حسام مشرف أسرة وان تيم.

وتضمن الحفل فقرة غنائية مبدعة للفنان بدر مصطفى عضو فرقة الشاعرة أميرة البيلي والعضو السابق في فرقة منيب الذي سبق وقام بالغناء في مؤتمر أسوان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي وسط اقبال طلابي كثيف

ولاقى الحفل إقبال طلابي واسع وتفاعل كبير من الطلاب، على مجموعة الأشعار التي قدمتها الشاعرة أميرة البيلي .

وأبدت الشاعرة أميرة البيلي سعادتها بتواجدها في رحاب جامعة حلوان، مشيدة باحتواء جامعة حلوان على مثل هذا المسرح الذي يسع حوالي ١٥٠٠ طالب وطالبة، وتشجيع الجامعة للفن والابداع والثقافة.

جامعة حلوان تستضيف الشاعرة أميرة البيلي وسط اقبال طلابي كثيف

وجاء مواعيد الحفلة الثانية لأسرة ترحال حين، نظمت أسرة ترحال المركزية بالتعاون مع أسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان حفل غنائي للمطرب يحيى علاء و محمد رأفت والشاعر فارس قطريه وباند سبايس ميكس، والعديد من المواهب الطلابية في الغناء والشعر، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية ، والدكتور حسن عبد الرحمن رائد أسرة وان تيم المركزية، كما قام بتنظيم الحفل عمرو غباشي مدير مكتب وكيل الدراسات العليا بكلية التجارة ومشرف أسرة ترحال، و الأستاذ اسلام حسام مشرف أسرة وان تيم.

حفلة أسرة ترحال بـ جامعة حلوان



حفلة أسرة ترحال للمطرب يحيى علاء و محمد رأفت والشاعر فارس قطريه وباند سبايس ميك

حفلة أسرة ترحال بـ جامعة حلوان وباند سبايس ميكس

حفلة أسرة ترحال للمطرب يحيى علاء و محمد رأفت والشاعر فارس قطريه وباند سبايس ميكس

وقد لاقى الحفل إقبال طلابي واسع وتفاعل كبير من الطلاب، وقد أشاد الطلاب باهتمام جامعتهم البالغ بالأنشطة الطلابية.

حفلة أسرة ترحال بـ جامعة حلوان

حفلة أسرة ترحال بـ جامعة حلوان

وجاءت أخر حفلات منذ أمس، بالتزامن مع يوم عيد الام، نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، حفل فنى غنائى، بحضور الفنان "محمود العسيلي، وخالد عليش وعلي لوكا".

وقد حضر فى ذلك الحفل عدد كبير من طلاب كليات جامعة حلوان وصل إلى نحو اكثر من 45 ألف طالب وطالبة .

حفل عيد الام بـ جامعة حلوان

خالد عليش بـ جامعة حلوان

قدم الفنان محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته الجماهيرية مبديا سعادته فى تواجده فى رحاب جامعة حلوان، كما قام الإعلامي خالد عليش بتقديم الحفل وعرض فقراته الفنية، وقدم الفنان علي لوكا عدد من الأغنيات للشباب تضمنت اغنية اهداء لكل الامهات فى عيدهن.

محمود العسيلي بـ جامعة حلوان

وعن هذه الحفلات قال الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة تهتم بتنوع الأنشطة الطلابية التى تساهم فى إثراء الروح والوجدان وكذلك الجانب الاجتماعي للطلاب ، مضيفا أن الأنشطة الفنية لها أهمية كبيرة في الترويح عن الطلاب ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم، وفى إطار خطة وزارة التعليم العالي بالاهتمام بالأنشطة الطلابية.

والفت مهدي، أن الجامعة تسعى لتحقيق التواصل بين الشباب وبعضهم، وتقديم كل ما يشغل اهتماماتهم، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تنظيم مثل هذه الفعاليات من طلال ومسئولين.

أفاد الدكتور كريم همام رائد الاسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن اسرة من اجل مصر تتنوع فى الأنشطة المقدمة لطلاب الجامعة التي تساهم في صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة.

وصرح همام ، أن الاسر الطلابية تحرص على تنوع الأنشطة الطلابية المقدمة للطلاب التي تساعدهم على توسيع قاعدة المشاركة والتي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم، كما تسهم فى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون، بجانب تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

واضاف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأسرة أتخذت عدد من الإجراءات التى يجب على الطلاب الالتزام بها لحضور الحفل الفني الذي تنظمه الأسرة والإتحاد.

ومن أبرز قرارت التى اتخذتها الأسرة والإتحاد الحرص على عدم الاختلاط بين البنين والبنات، حيث تم تحديد بوابات للدخول مخصصة للطالبات وأخري للطلاب، تحديد أماكن مخصصة لجلوس الطلاب وأخري للطالبات.

وأوضحت الأسرة أنه تم تحديد أماكن آمنة لحفظ متعلقات الطلاب، التأكيد علي الدخول لطلاب الجامعة فقط، يمنع دخول الحفل لغير طلاب جامعة حلوان.

وقال خالد جمال الطالب بكلية الخدمة الإجتماعية، انه يتمنى الاستمرار فى تنظيم تلك الفاعليات والحفلات الكبرى، مشيرا إلى أن الجامعة شهدت فى الفترة الأخيرة تنظيم العديد من الحفلات الكبرى التى حضرها مجموعة كبيرة من النجوم.

بينما أضافت شروق مجدي الطالبة بكلية العلوم، انه يجب التركيز ايضا على تنظيم ندوات علمية وثقافية الطلاب ولا يكن التركيز فقط على الحفلات الترفيهية ويجب أن تقوم الجامعة بدعوة كبار المفكرين والمثقفين لنقل أراءهم وخبرتهم للطلاب .

بينما أعترضت ولاء أشرف الطالبة بكلية التمريض على تنظيم الحفلات الغنائية حيث أوضحت أن أحد الحفلات كان فى منتصف الجامعة وبالقرب من الكلية وأماكن المحاضرات وأن فى ذلك اليوم لم يستطيعوا أن يحضروا المحاضرة بسبب الصوت المرتفع للسماعات والموسيقى، مقترحة أنه حين يتم تنظيم مثل هذه الحفلات تكون فى إماكن بعيده عن أماكن المحاضرات حتى لا تسبب أى إزعاج.