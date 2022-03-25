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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. "ممر سوالكي".. قنبلة روسيا المفخخة في أوروبا

صدى البلد

ممر بري قد يقلب موازين الصراع مع الغرب بأكملها، سيكون مفتاح روسيا لاحتلال أوروبا بحركة واحدة على رقعة الجغرافيا.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أنه قديما استغلوه لضرب السوفييت، واليوم تخطط روسيا لرد الصاع صاعين ، هو الممر سوالكي حصان طروادة الجديد.

ممر عرضه بين 60 و100 كيلو مترا على الحدود البولندية اللتوانية من جهة وكالينينجراد الروسية وبيلاروسيا الحليفة لموسكو من جهة أخرى، يقف كسد منيع بين دول البلطيق، "إستونيا - ولاتفيا - لتوانيا"، وبين حلف الناتو.

المعضلة الكبرى التي تخشاها هذه الدول، هي تواجد القوات الروسية في الممر، ما يعني قطعها من الجسد الأوروبي وتحويل كالينينجراد إلى قنبلة عسكرية موقوتة.

أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وتواجدهم على حدود بيلاروسيا، أخرجت أصوات استغاثة أوروبية طيلة السنوات الماضية، حيث يخشى  البعض تدخلا روسيا بحجة معالجة أزمة الهجرة والاستيلاء على الممر وتسليحه ونشر قواتها على امتداده بالتعاون مع بيلاروسيا الحليفة إن وضعتا يدهما عليه رسميا وهي الكارثة الكبرى لأوروبا وحلف الناتو.

العودة إلى التاريخ تقول إن روسيا  ذكريات سيئة في الممر، واستخدمته بولندا عام 1920 في إلحاق هزيمة بالسوفييت، وصحح ستالين المسار بعد هزيمة النازيين، قسم المنطقة إلى قسمين وضم مدينة كالينينجراد، لتكون المقر الرئيسي لأسطول البلطيق الروسي والمعزول عنها منذ انفجار السوفييت.

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