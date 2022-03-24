" صدى البلد " ينشر السلع المستثناة من قرار المركزى بفتح الاعتماد المستندى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان هناك العديد من السلع الغذائية والاستراتيجية التى تك اسنثنائها من قرار البنك المركزى الخاص بالزام المستوردين بفتح الاعتمادات المستندية

وتم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية لبعض الصناعات كالادوية والبتروكيماويات، اضافة الى قائمة بالسلع الغذائية

وينشر " صدى البلد" اهم تلك السلع التى تم استثنائها من القرار وهى كالتالى :

1- الأدوية والأمصال

2 - بعض مستلزمات انتاج صناعه الكيماويات

3 - الشاي

4 - اللحوم

5 - الدواجن

6 - الأسماك

7 - القمح

8 - الزيت

9- الحليب المجفف

10 - لبن الأطفال

11 - الفول

12 - العدس

13 - الزبدة



14- الذرة

15 - الشحنات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار أميركي

16 - الشحنات الواردة بالبريد السريع

17 - واردات الشركات الأجنبية وفروعها

وتجدر الاشارة الى قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي يلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من نظام مستندات التحصيل