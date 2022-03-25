أنغام: اغنية شنطة سفر مش بتاعتي وبعت عربيتي عشان أنتج الكليب.. وأحمد ذكي قالي «انتي عبدالحليم الستات»

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون"، وتحدثت أنغام عن تفاصيل مشوارها الفني وكواليس حياتها الشخصية.

شادية

قالت الفنانة أنغام، إنها تحب السهر بشكل كبير في حياتها، مضيفة :" الفنانة شادية حضرت عيد ميلادي عندما كنت صغيرة في منزلنا ".

وأضافت أنغام: " الفنانة شادية اعطتني هدية عبارة عن سلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة الله، وعدد كبير من الفنانين كانوا يزورونا في المنزل بحكم ان والدي كان موسيقار وملحن، ، ووالدي قام بتلحين اغنية للمطربة اللبنانية صباح ".

وأكملت انغام : "والدي كان يعزف موسيقى لي عندما كنت طفلة صغيرة"، مضيفة :عندما كنت طفلة واستمع لـ صوت الكمنجة الخاصة بوالدي كنت اتوقف عن البكاء".

أحمد زكي

كشفت الفنانة انغام،، عن تفاصيل جملة قالها الفنان الراحل أحمد زكي لها، ولا تستطيع نسيانها، قائلة:" الفنان أحمد زكي كان حبيبي، وفي مرة قالي جملة مقدرش انساها ابدا وقالي « انتي عبد الحليم الستات» ومقدرش انساها خالص الجملة دي ".

وأضافت أنغام :" اي نصيحة او جملة يقولها الفنان الكبير أحمد زكي تعتبر قيمة كبيرة لي، وأحمد زكي كان عنده وجه نظر ان طريقة تعبيري في الغناء والوقوف على المسرح مماثلة للمطرب عبد الحليم حافظ ".

المسرح والجمهور



قالت الفنانة أنغام، إنه كانت تعزف البيانو عندما كانت في الصف الثالث الابتدائي ، مضيفة :" تعلم عزف البيانو في سن صغيرة أسهل بشكل كبير ".



وأضافت أنغام :" أول حفلة لي في حياتي كـ مطربة محترفة كنت ابلغ من العمر 17 سنة ، وغنيت في حفلة الإذاعة وكانت تحت اسم حفلة عيد الأم والربيع، وغنيت ساعتها اغنية للام وتم اعتمادي بها كمطربة معتمدة في الإذاعة المصرية، وأنا كنت أصغر مطربة معتمدة في الإذاعة وكان عمري 15 سنة ".



وأكملت انغام :" تعودت على وقفة المسرح والغناء عليه منذ الصغر ولم أشعر بالرهبة الغناء على المسرح عندما كنت صغيرة في السن"، مضيفة :" دلوقتى بخاف اكتر أثناء الوقوف على المسرح امام الجمهور ".

وقالت الفنانة أنغام، إنها سجلت أغنية عن الأم في اختبار الإذاعة المصرية لها في بداية مشوارها الفني، مضيفة “والدي كان يقدم دعما كبيرا لي، مضيفة:”"في أول حفلة لي على المسرح أول لما غنيت الجمهور قام بالتصفيق وتوقفت عن الغناء واتخضيت من رد فعل الجمهور في البداية لكني استمريت في الغناء".

فيروز



قالت الفنانة أنغام، إنها تحب المطربة فيروز وتعتبرها نجمتها المفضلة، وأنها كانت متأثرة بفيروز جدا أثناء طفولتها وتعتبرها نجمتها المفضلة “، مضيفة :” فيروز لديها حضور كبير وصوتها غير عادي والفرقة الموسيقية الخاصة بها مبدعة ، وكنت احب مشاهدة حفلاتها الغنائية ".

شنطة سفر

كشفت الفنانة أنغام، تفاصيل وكواليس أغنية شنطة سفر، قائلة :" أغنية مهمة وحلوة وكانت جيدة في توقيت إصدارها، والشاعرة فاطمة جعفر هي من قامت بكتابة الأغنية وكتبت الأغنية لشقيقها الذي سافر خارج مصر للعمل".

وتابعت أنغام :" أغنية شنطة سفر مكنتش بتاعتي في البداية وكانت مخصصة لـ مطربة أخرى ، وقمت بغناء الأغنية ومنتج الألبوم المتواجد به أغنية شنطة سفر توفى قبل تصوير الفيديو كليب".

وأكملت أنغام :" المخرج عاطف الطيب قام بإخراج فيديو كليب أغنية شنطة سفر، ولما المخرج عاطف الطيب سمع الاغنية قالي الاغنية دي فيلم صغير ووضع تصور الفيديو كليب، وقمنا بتصوير الكليب وقمت بإنتاج الفيديو كليب، وكان معايا جزء من الفلوس ولما اتزنقت بعت عربيتي لإنتاج الفيديو كليب".

بكاء أثناء حديثها عن عمها عماد

قالت الفنانة أنغام، إنها كانت تحب عمها الراحل عماد عبد الحليم،مضيفة :" كان متربي معايا في البيت وكان زي اخويا الكبير وكان دمه خفيف وكان بيعمل مقالب كثيرة فينا وكان شقي وخجل جدا”.

وتابعت أنغام :" عماد كان فاكهة العائلة كلها، ولما يجي ضيوف لأمي وأبويا كان بياخد البالطو بتاع جدتي ويلبش شراب على وشه ويدخل علينا بشخصية أم صباح ".

وبكت أنغام أثناء حديثها عن عمها عماد عبد الحليم، قائلة :" أبويا كان عملي لي اغنية ياطيب وكل عمامي غنوا كورال معايا وهو كان واحد من كورال الأغنية، وعمي عماد كان يشجعني كثيرا على الغناء، وكان نجمي المفضل ".