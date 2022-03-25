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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. تصنيع الفوانيس وأسعارها وأنواعها

فوانيس رمضان بأسوان
فوانيس رمضان بأسوان

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المعظم،  والذي يعد من أفضل المناسبات السعيدة التى ينتظرها الملايين في كل مكان،  لما يمتلكه من روحانيات ونفحات عديدة،  وترتبط بالكثير من الطقوس والعادات والتقاليد التى يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل. 

وبهذه المناسبة نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أحد أبرز الأعمال المرتبطة بشهر رمضان الكريم وهى متمثلة فى صناعة الفوانيس بالسوق السياحى بمدينة أسوان،  وغيرها من المناطق الأخرى. 

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وفي هذا الصدد قال خالد السيد-  موظف بأن شهر رمضان المبارك يشهد لم شمل الأسرة،  وإن غالبية الأسر تقبل على شراء الفوانيس، حتى لو كان يوجد لديهم فوانيس قديمة من الأعوام السابقة، ففانوس رمضان يمثل فرحة وبهجة لأفراد الأسرة،  وخاصة الأطفال. 

فيما أوضح محمد عبد الجواد- تاجر متخصص في بيع الفوانيس بالسوق السياحى بمدينة أسوان فيقول أن بيع الفوانيس هو متوارثه عن والده وأجداده، وفى الماضى كانت صناعته بسيطة وغير مكلفه،  ولذلك كانت تباع بأسعار مخفضة،  أما الآن فقد أصبحت أسعاره مرتفعة والتى تبدأ من 25 جنيهاً، ليصل فى بعض الأوقات إلى ألف جنيه. 

وفى نفس الاتجاه أشار محمد محمود أحد أصحاب مشروع ورشة " لتصنيع الفوانيس الخشبية " المعروفة باسم " الأركيت " إلى أنه يتم استخدام نوعًا معينًا من الخشب وهو " الأرو " لصناعة جميع منتجات الورشة، وأنه يبدأ بالاستعداد للموسم الرمضاني قبل شهرين من إطلاقه ، وأن أهم ما يميز هذه الفوانيس هو إمكانية طباعة الصور وحفر الأسماء عليها.

وعن أبرز الشخصيات الكرتونية التي يقومون بطباعتها على الفوانيس وتلقى رواجًا كبيرًا فقال محمد محمود بأنها تتمثل في بكار، بوجي وطمطم، بسنت ودياسطي، فطوطة، فؤاد المهندس حيث يعشقها الأطفال .

أما عن مدة تصنيع الفانوس الواحد فقال الصديق المكافح إسلام حجار بأنها تختلف حسب الحجم وتتراوح في جميع الحالات ما بين 5 إلى 10 دقائق لكنها سريعة جدًا وهذا ما يميزها عن غيرها ، وأنه يتم التعامل في تصنيع الفوانيس عن طريق الليزر من دمياط إلى أسوان في حدود إمكانياتهما.

هذا وكان قد أستقبل اليوم  الدكتور  أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان  السفير الكوري لدولة كوريا الجنوبية هونج جين ووك والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بصحاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة وطلاب قسم اللغة الكورية للإحتفال باليوم الكوري بالجامعة.

فوانيس رمضان بأسوان 
فوانيس رمضان بأسوان 
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