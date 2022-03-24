محافظ أسوان يطلق منصة «أيادى مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية إلكترونياً

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منصة «أيادى مصر» فى المحافظة والتى تُعد أول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة إى- أسواق مصر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستفادة من آليات التحول الرقمى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وحضر الفعاليات الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ وندى مهران ومريم سراج الدين منسقي المنصة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية ، وأميرة عرفة ممثلة وزارة الإتصالات وأيضا أسلام مأمون المدير التنفيذي لشركة «إي أسواق مصر»، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية ، و علاوة على مشاركة عدد من المنتجين للحرف اليدوية.

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وخلال تفقده لمعرض المنتجات اليدوية المقام تحت شعار " صنع فى مصر بأيدى مصرية " قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف مكافأة مالية ألف جنية لكل سيدة من المشاركين بإجمالي ١٢٠ سيدة مع نقل منتجاتهم للمشاركة فى فعاليات ملتقى أسوان الصناعى الأول ، بجانب تخصيص مقر دائم بإحدى الحدائق العامة لعرض المنتجات يدوية وتراثية وذلك تقديراً لجودة هذه المنتجات والمشغولات التي تعد علامة مميزة تتفرد بها المحافظة.

وقدم اللواء أشرف عطية الشكر لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى على فكرة إطلاق منصة أيادي مصر ، مؤكداً على دورها البناء فى دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها.

كما أكد محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحى أو فى المجمعات الحرفية الجديدة ببلانه والرمادى قبلى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بالإضافة إلى مبادرة المحافظة " رائدات الأعمال المنزلية " ، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تقودها أيضاً رائدات الأعمال ضمن مسابقة " أسوان تبتكر ".

فيما أشارت منسقتا المنصة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية إلى أن منصة «أيادي مصر» تهدف إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً ، وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب، كما أوضحتا جارى تنظيم سلسلة من ورش العمل التدربية لمنتجى الحرف اليدوية بالمحافظة لتأهيلهم ورفع وعيهم بطرق وآليات عرض منتجاتهم على منصة" أيادى مصر" .

