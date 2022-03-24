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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص دهسه قطار فى أسوان

حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية

لقى شخص مصرعه مساء اليوم الخميس أسفل عجلات القطار بمدينة أسوان عندما حاول عبور شريط السكة الحديد ، وتم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

 

تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوصول بلاغ بوقوع حادث دهس قطار لأحد الأشخاص بمنطقة موقف كيما شرق مدينة أسوان.  

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بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من عمره، وصدمه القطار أثناء محاولة عبوره شريط السكة الحديد دون أن ينتبه لمرور أحد القطارات الذى كان فى طريقه لمحطة أسوان قادما من السد العالى.  

 

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

في سياق اخر إستكملت اللجان المشتركة لمواجهة الإحتكار وضبط منظومة الأسعار جهودها تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المستمرة بمواصلة عمل هذه اللجان لإحكام السيطرة المطلوبة على الأسعار ، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات والمنتجات المختلفة من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بجميع المراكز والمدن.

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة شارك فيها مفتشى التموين وضباط مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك حيث أسفرت الحملة التى تم تنفيذها بالأسواق والمحلات داخل مناطق التأمين الصحى وكسر الحجر والصداقة الجديدة وأطلس والمحمودية عن تحرير 28 محضر لزيادة الأسعار وعدم وضع لوحات توضيحية بقوائم الأسعار للسلع المختلفة.

كما تم تحويل 4 تجار للنيابة العامة لنقص الأوزان ، بجانب بيع دقيق مجهول المصدر وعدم إعلان الأسعار ، فضلاً عن غلق أحد المخابز الفينو لعدم الإلتزام بالأسعار والأوزان التى أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخراً. 

 

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