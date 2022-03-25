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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوج الراحلة أنيسة حسونة: بداية علاجها بألمانيا كانت الأسوأ

صدى البلد

قال  الدكتور شريف ناجي زوجه الراحلة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابقة، أن الراحله رأت شيء ابيض في منامها ولم نربط هذا بشيء من حسن  أو سوء  الفأل .

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج مانشت على قناة cbc، تقديم الاعلامي جابر القرموطي ، أنه منذ إصابتها بالسرطان في عام ٢٠١٦ بدات العلاج بالكيماوي وبعد فتره تم الاتجاه لاجراء عملية جراحيه في الخارج وبعد العمليه تم الرجوع الي الكيماوي وبعد ذالك استمرت بأخذ حبوب حديثة لمدة عام .
 

وأضاف أن رحلة علاجها بدأت من ألمانيا كانت الأسوأ حيث قضت ٤٢ يوم علاج في ألمانيا وتم اعطائها جرعة كيماوي مكثفة بأخذ ٣ جرعات في جرعة واحدة .
 

وكشف أنه في عام ٢٠١٨ استقر الوضع على عمل عمليه آخرى واستخدام تكلونجيا جديد أثناء العملية وبدأ متابعة الكانسر الذي ظل ينتشر رغم كونها عضوه بمجلس النواب وتناقش قوانين ولم تتوقف عن السفر للعمل .
 

مجلس النواب جابر القرموطي السرطان انيسة حسونة الكيماوي الإعلامي جابر القرموطي الراحلة أنيسة حسونة

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