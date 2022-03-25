صلاح يوجه رسالة للجماهير قبل ساعات من مواجهة السنغال.. مقدونيا تطيح بإيطاليا خارج تصفيات المونديال.. مدير استاد القاهرة: نتمنى الالتزام من الجميع

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

صلاح وماني وجها لوجه.. من ينتصر ويكتب التاريخ في كأس العالم؟

صدام جديد خارج ليفربول الإنجليزي يجمع محمد صلاح لاعب منتخب مصر مع زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني أثناء المواجهة التي تجمع بينهما حسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر.

صلاح في الصدارة بـ2 مليار جنيه.. قائمة أغلى 10 لاعبين في مصر والسنغال

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

إيطاليا تغيب عن كأس العالم بعد السقوط أمام مقدونيا

خسر منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون رد ليودع نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

محمد صلاح للجماهير قبل لقاء السنغال: محتاجينكم بكره

وجه محمد صلاح كابتن منتخب مصر رسالة خاصة للجماهير قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم.

على درويش: جهزنا استاد القاهرة ليكون "فسحة" للجماهير ونتمنى الالتزام من الجميع

كشف على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد بات تحفة معمارية بعد قرار الدولة برفع كفاءته قبل 3 سنوات موضحا أن الأمانة تقتضي الحفاظ على هذه التحفة.

الحضري يقدم للحراس روشتة إبطال الأسلحة الهجومية للسنغال

أعد عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني تقريرا فنيا بمساعدة محمود سليم وجيرارد مور محللي أداء الفراعنة، عن تعامل المنتخب السنغال مع الكرات العرضية وتكتيك تنفيذها حتى يبطل الحراس مفعولها في مباراة الفريقين

الحاج ضيوف: لن نواجه محمد صلاح فقط.. وهذه مميزات أحمد السيد زيزو

أكد الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية أن منتخب السنغال لن يواجه محمد صلاح فقط بل يواجه منتخب مصر ككل.

أحمد عيد عبد الملك: السنغال ليس منتخبا مرعبا

وصف أحمد عيد عبد الملك محلل قناة ETC، ونجم الكرة المصرية السابق، مباراة مصر والسنغال بمواجهة "الحياة أو الموت" نظرا لأهميتها مطالبا اللاعبين بالقتال لتحقيق حلم التأهل للمونديال.